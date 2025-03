Există pedepse pentru fake news?

Cu vreo săptămînă și ceva în urmă, pe la o oră absolut neutră, de după amiază, un prieten foarte bun și foarte priceput în ale muzicii, fan de blues și rock și prezent la toate evenimentele muzicale importante și de la noi și din țară (ba, peste vreo 3 luni și ceva, se duce și la Varșovia să-i vadă pe AC/DC), m-a sunat din trafic și mi-a spus că tocmai ce a auzit la radioul din mașină o știre conform căreia The Rolling Stones urmează să concerteze din nou în România. Ca om care se ocupă zi și noapte de tot ce mișcă în muzică, atît la noi cît și (sau mai ales) în restul Planetei, tocmai aflasem cu cîteva zile înainte de întîmplarea asta, atît de pe site-ul oficial Rolling Stones, cît și dintr-o declarație a lui Ronnie Wood, dar și de la un prieten care spera tare să apuce să-i vadă și suferea că nu i se arată nici anul ăsta șansa, că The Rolling Stones tocmai hotărîseră că în acest an nu mai fac nici un turneu major, că discuțiile despre eventuala parte europeană a turneului ”Hackney Diamonds” fuseseră sistate și că se vor concentra, după cum au promis fanilor, pe înregistrarea și lansarea în 2025 a încă unui album cu muzică nou-nouță, originală. Bun, și atunci?

Am luat-o pe fir și am găsit undeva online că cel care lansase bazaconia fusese un site… de fotbal!!! Adică golazo.ro, care naiba știe ce-l lovise de a uitat de cupele europene și s-a pus pe lansat bazaconii ca asta despre muzică. Am citit acolo știrea. Culmea e că după ce înșirau gogomănia, la urmă ziceau și neisprăviții ăștia că de fapt Stones au anunțat că nu mai fac niciun turneu anul asta! Așa cum minciunile electorale sînt de natură penală, nu s-ar putea face pîrnaie și pentru măgării ca asta? De ce site-ul nu a fost deja închis?