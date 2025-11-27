Everybody Scream – Strigătul lui Florence Welch

După trei ani de la „Dance Fever”, Florence + The Machine revine în atenția publicului cu „Everybody Scream”, unul dintre cele mai personale și dramatice proiecte din cariera trupei. Lansat pe 31 octombrie, chiar de Halloween, albumul marchează o nouă etapă creativă pentru Florence Welch, în care vulnerabilitatea se împletește cu energia ritualică specifică universului său artistic.

Discul reunește 12 piese în care se regăsesc teme precum vindecarea, fragilitatea, feminitatea și… catharsisul. „Everybody Scream” nu este doar un titlu, ci un concept: ideea strigătului eliberator, a exprimării brute a emoțiilor, a transformării durerii în artă. Atmosfera este, ca de obicei, amplă și teatrală, însă aici capătă un ton mai întunecat, mai apăsat, cu accente de dark-folk şi alternative.

Albumul este inspirat dintr-o perioadă dificilă a artistei. În timpul turneului „Dance Fever” din 2023, Florence Welch a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență în urma unei sarcini extrauterine – o experiență despre care a mărturisit ulterior că i-a pus viața în pericol și i-a revelat propriile limite. Această încercare se reflectă în întregul album, generînd o tensiune continuă, situată între disperare și eliberare.

Într-un interviu recent acordat revistei Rolling Stone, Welch a vorbit despre relația sa de prietenie cu Nick Cave, care i-a fost alături în momentele cele mai grele și a sprijinit-o în procesul de creație: „Îi scriam e-mailuri în cea mai sumbră perioadă din viața mea, iar el îmi răspundea mereu cu blîndețe. Ca om care trăiește totul la fel de intens a înțeles exact prin ce treceam. Este un om minunat”. Pentru acest proiect, Florence Welch a colaborat cu nume importante ale scenei alternative: Mark Bowen (IDLES), Aaron Dessner, James Ford, Danny L. Harle și Mitski, contribuind la diversitatea sonoră și emoțională a albumului.

Pentru a marca lansarea, trupa a anunțat un turneu extins în 2026, care va debuta în februarie în Europa, urmînd să ajungă şi în America de Nord. Scena promite să redevină un spațiu ritualic, un loc al eliberării – esența „Everybody Scream”.

Ascultăm Discul de Top la Radio Top Suceava (pe 104.00FM şi radiotop.ro), în ultimul weekend din noiembrie: sîmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19.00, dar şi duminică, 30 noiembrie, de la ora 18.00. Audiţie plăcută!

Alexandra Cuza