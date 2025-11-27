La muncă, în Statele Unite

Pe 8 decembrie, viceprimarul PNL al Sucevei, Daniel Ungurian, va participa la semnarea acordului de înfrățire cu orașul Lansing, capitala statului Michi­gan. Înainte de asta, pe 1 Decembrie, domnul Ungurian va fi prezent la Consulatul General al Statelor Unite ale Americii de la Chicago, unde va fi organizat un eveniment cu prilejul Zilei Naționale a României.

Să nu cumva să afle careva că domnul Ungurian este de decor în Primăria Sucevei, pentru că îl mai pun și americanii, și românii la muncă, la făcut decorațiuni de Crăciun.

