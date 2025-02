”După Grammy, Hall of Fame”

Nici nu s-a încheiat bine Gala Premiilor Grammy, că lumea muzicală s-a și focusat pe celălalt eveniment de marcă de la începutul fiecărui an: nominalizarea celor din rîndul cărora urmează să fie aleși noii admiși în Rock and Roll Hall of Fame, cea mai mare onoare pentru oricare din muzicienii lumii. Dar, așa cum se întîmplă de destui ani încoace, pînă să înceapă scandalul legat de cei aleși, deja a pornit cel legat de nominalizări, reacția cea mai ciudată aparținîndu-i lui Liam Gallagher, chitaristul lui Oasis, grup care… a fost nominalizat!!! Fără traducere, Liam a zis: ”F..k the Rock and Roll Hall of Fame!”. Site-ul specializat Noise11, din care am cules date pentru acest articol, amintește și de cei încă neincluși. Te sperii pur și simplu: ”Iron Maiden nu au fost nominalizați niciodată! Motley Crue nu sînt admiși. Nici Motorhead. Nici Jethro Tull. Nici urmă de Sting, INXS, Tears for Fears, Toto, Bryan Adams, B-52’s”. Așa-i că pare de neconceput? Regulamentul spune că pentru a fi nominalizat trebuie să fi trecut cel puțin 25 de ani de la lansarea primului disc. Citind lista nominalizaților pentru ediția 2025 ți se pare că ai luat-o razna: Joe Cocker, de exemplu, erou între eroii de la Woodstock 1969, este nominalizat pentru prima dată! Asta, deși sînt ani buni de cînd ne-a părăsit. Dintre ceilalți 13, aș aminti nume precum Chubby Checker, The Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Bad Company și Oasis. Lista va fi distribuită celor 1200 de jurați (muzicieni, critici, istorici și alți profesioniști ai industriei muzicale) care se vor pronunța la sfîrșitul lunii aprilie. Gala va avea loc la Los Angeles, cîndva în septembrie, detaliile urmînd a fi stabilite. (Foto: BBC)