„Cum s-a antrenat Sir Paul!”

Mi se pare obligatoriu să vin cu o cronică de concert, cel pe care îl anticipasem în numărul trecut al Jupânului: Paul McCartney la Glastonbury, pe 25 iunie. Printr-o serie de artificii tehnice am reușit să văd pe BBC ONE, via team viewer, integral acest eveniment care a durat, neverosimil!, aproape 2 ore și 3/4, ceea ce pentru un om de 80 de ani (și o săptămînă, în ziua concertului, drept pentru care cei vreo 100.000 de spectatori, după prima piesă, „Can’t Buy Me Love”, au făcut un cor imens care i-a cîntat „Happy Birthday to You”!) pare, și chiar este, o nebunie. Poate vă amintiți că tot aici am scris de vreo două ori că pe Paul îl lasă vocea în mod flagrant. Că albumul „McCartney III”, din iarna trecută, chiar de studio fiind, nu-i poate masca rateurile vocale. Ei bine, acum a fost aproape el însuși, cel din zilele cele mai bune. Paradoxal, piesele zbierate, precum „Helter Skelter” sau „I Saw Her Standing There”, i-au ieșit fără fisură! Momentele nebune au venit unul după celălalt: mai întîi a anunțat „un invitat de pe Coasta de Vest”, care s-a vădit a fi David Grohl (cu care a cîntat „I Saw Her…” și „Band on the Run”), iar apoi „un altul, de pe Coasta de Est” (însuși „The Boss”, Bruce Springsteen, pentru „Glory Day” și „I Wanna Be Your Man”!). Grohl a povestit cum s-a dus miercuri la aeroport, la L.A., dar cursa era anulată. S-a dus acasă. S-a întors joi, dar și cursa aia s-a anulat, moment în care și-a zis că a trăit degeaba dacă nu ajunge lîngă Paul, sîmbătă! …Și a ajuns, fără să spună cum!

Fenomenalul concert a intrat definitiv în istoria rock-ului (cel mai bătrîn cap de afiș urcat vreodată pe scena de la Glastonbury), iar explicația pentru forma vocală a lui Sir Paul este năucitoare: cu o seară înainte, pe 24, a dat aproape pe ascuns un concert într-un orășel, Frome, de care nu am auzit pînă acum (biletele au costat 25 de lire bucata, preț unic!) antrenîndu-se într-o sală de 400 de locuri, printre spectatori numărîndu-se, absolut întîmplător, Brian Johnson și Olivia Newton John! (Foto: The Telegraph)