Cred că Springsteen tremură…

Săptămîna trecută, mai exact pe 31 martie, Bruce Springsteen și-a lansat printr-un concert susținut la Minneapolis noul turneu nord american cu titlul ”Land of Hope and Dreams” (”Ținutul speranței și al viselor”), trimitere directă la ceea ce înseamnă ”visul american”. De fapt, la ceea ce însemna cîndva, fiindcă de această dată, legenda rock-ului american a deschis turneul cu un atac de o duritate pe care nu i-o bănuiam la adresa actualei administrații americane pe care a numit-o ”coruptă, incompetentă, rasistă, nesăbuită și trădătoare”. Asemenea densitate de epitete cred că nu a mai auzit Donald Trump venind nici din Venezuela sau Iran, darămite de la unul din eroii nației americane… De aceea, fără să stea pe gînduri nici cît i-a trebuit să pornească ultimul război, Donald Trump a reacționat în felul pe care îl știm deja, făcînd un apel la fanii săi din întreaga Americă să… boicoteze concertele lui Bruce Springsteen (pe care l-a numit ”a loser”!) și ale grupului său E Street Band, despre care a spus că a fost mereu ”supraapreciat”. Rugăciunea care a deschis concertul era adresată ”soldaților care servesc războiul din Iran” și vorbea despre ”puterea binefăcătoare a rock and roll-ului” ca apărător al idealurilor democratice.

Reacția violentă a lui Trump e de înțeles la unul care și-a desfășurat întreaga campanie electorală bazîndu-se muzical pe panarama aia de ”Y.M.C.A.” a lui Village People, un gunoi atît muzical, cît și ca mesaj, și pentru care cuvinte ca ”rock” sau ”rock ‘n’ roll” sînt de neînțeles. Pariază cineva că în loc de boicot Bruce Springsteen se va alege doar cu multe mii de bilete vîndute în plus pentru turneul abia început? Și că Trump nu va depăși niciodată nivelul Village People sau Taylor Swift. (Foto: Rayo)