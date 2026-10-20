Slash vine la Rockstadt Festival 2027

Una dintre cele mai recognoscibile figuri ale rockului mondial ajunge, în vara anului viitor, la Rockstadt Festival. Slash, legenda „cu părul mare” din Guns N’ Roses, va urca pe scenă pe 26 iulie 2027, la Ghimbav, lîngă Brașov, alături de Myles Kennedy & The Conspirators.

Anunțul marchează nu doar confirmarea unui nume de „primă mînă” în programul festivalului, ci și începutul unei noi etape pentru evenimentul care, după ani petrecuți la Râșnov, își continuă povestea într-o nouă locație și sub o nouă identitate.

Concertul de la Rockstadt va avea loc într-un moment important al carierei solo a lui Slash. Chitaristul pregătește lansarea unui nou album alături de Myles Kennedy & The Conspirators, ”Flying Blind”, programat să vadă lumina zilei la finalul lui februarie 2027.

Primul single, care dă și titlul albumului, a fost lansat deja pe 2 octombrie, oferind publicului o primă mostră din noul material. Discul va conține 12 compoziții și marchează revenirea formulei cu un album de studio după ”4”, apărut în 2022.

Apariția la Rockstadt se înscrie, astfel, în turneul de promovare a noului material. Deși repertoriul concertului din România nu a fost încă anunțat, publicul are toate motivele să spere la o combinație de piese noi și compoziții consacrate din discografia proiectului. „Anastasia”, „World on Fire”, „Driving Rain” sau „The River Is Rising” sînt doar cîteva dintre titlurile care au devenit repere ale colaborării dintre Slash și Myles Kennedy. Rămîne de văzut dacă în program își vor găsi locul și piese din repertoriul Guns N’ Roses, așa cum s-a întîmplat în anumite perioade ale carierei solo a chitaristului.

Prezența lui Slash este și un semnal al ambițiilor organizatorilor Rockstadt. Festivalul, care și-a construit reputația la Râșnov printr-un program dedicat în special scenei metal internaționale, a intrat într-o nouă etapă odată cu mutarea la Ghimbav, în 2026.

Începînd cu ediția din 2027, evenimentul renunță la denumirea Rockstadt Extreme Fest și devine, simplu, Rockstadt Festival, o schimbare care sugerează și o deschidere mai pronunțată către alte zone ale muzicii rock.

Ediția din 2027 se va desfășura între 26 și 30 iulie, iar Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators este anunțat drept cap de afiș al primei zile. Printre numele confirmate pînă acum se mai numără Overkill, Venom, Jinjer și Mgła, urmînd ca programul să fie completat în lunile viitoare.

Turneul lui Slash & Co. va începe în aprilie 2027 în America de Sud, va continua în America de Nord, iar din iunie va ajunge în Europa. Printre opririle europene anunțate se numără München, Varșovia, Milano, Roma, Stockholm, Londra, Budapesta, Belgrad, Atena, Istanbul și Plovdiv, înainte de concertul de la Ghimbav.

Așadar, vara viitoare riff-urile inconfundabile ale lui Slash vor răsuna și la poalele Carpaților. Cu o chitară Gibson Les Paul, pălăria emblematică și un repertoriu care traversează generații de fani rock, chitaristul promite unul dintre momentele de neratat ale ediției din 2027.

Ne vedem la Rockstadt?!

Alexandra Cuza