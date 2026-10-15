De la Suceava la Shakira: un vis, un avion scump și un Uber de 60 de euro. Pentru Shakira, nici 1.000 de lei nu par chiar atât de mulți



Există vise pentru care trebuie doar să închizi ochii. Și există vise pentru care trebuie să iei trenul până la Iași, avionul până la Madrid și, la întoarcere, să descoperi că un Uber poate costa cât un weekend decent într-o destinație europeană. Pentru mine, “întâlnirea” cu Shakira a fost din a doua categorie. Am crescut cu muzica ei și, încă din copilărie, am fost atrasă de tot ce înseamnă lumea latino. Așa că, atunci când am primit de ziua mea biletul la concertul Shakirei de la Madrid, întrebarea nu a mai fost dacă merg, ci cum ajung acolo. Și aici începe povestea.

Din Suceava, direct la Madrid, nu se poate. Cel puțin nu cu avionul. Așa că prima etapă a fost trenul Suceava-Iași. Pentru un concert în capitala Spaniei trebuie să începi, aparent, cu o mică excursie prin România. Din Iași am luat avionul de vineri, puțin după ora 14:00. Biletul dus-întors, cumpărat cu aproximativ o lună înainte, a costat peste 200 de euro, adică mai mult de 1.000 de lei. „¡Qué caro!” sau, în limba universală a portofelului, „Mamă, ce scump!”. Dar era Shakira. Iar unele vise au și ele tariful pe măsură.

Madridul știe ceva ce noi încă mai dezbatem

Odată ajunsă în Madrid, am descoperit un lucru care pentru un român poate produce o mică sau mare emoție: transportul public chiar funcționează. Foarte bine, important de spus. Metrou, autobuze de zi, autobuze de noapte, conexiuni suficiente și prețuri rezonabile. Dacă vrei să ajungi undeva ai de unde alege. La prețuri rezonabile, reiterez acest aspect.

„¡Qué bien!”, adică „Așa da!”