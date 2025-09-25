Codruț Croitoru: Nu dimensiunea scenei pe care cînți contează, ci publicul din fața ei

Într-o epocă în care muzica rock românească pare să fi pierdut teren în fața altor genuri, există artiști care continuă să creadă în forța ei autentică și să ducă mai departe mesajul și energia pe care doar acest gen muzical le pot transmite. Unul dintre aceștia este Codruț Croitoru, un muzician complet, fost membru în grupuri precum Schimbul 3 sau Compact și fondator al trupei Taylor, o trupă care, în numai cinci ani de existență, a reușit să-și construiască un nume pe scenele din țara noastră.

Într-un interviu realizat cu Codruț în plină pandemie, în 2021, îi spuneam că muzica rock românească mai are multe de oferit dacă este ascultată cum și de cine trebuie.

În cei 5 ani de existență, Taylor a lansat două albume, ,,Dincolo de Măști” și ,,Noi Fără 2”, materiale ce combină sonorități pop-rock clasice cu sensibilitatea textelor inspirate din viață. Din componența actuală Taylor fac parte, pe lîngă compozitorul, chitaristul și vocalistul Codruț Croitoru, Robert Sabotici (tobe) – revenit recent în formație, Florian Laghia (chitară) – fratele regretatului Emil Laghia, Victor Iovan (chitară bas), precum și surorile Alexia și Bianca Ștefan (backing vocals).

Credeți-mă cînd vă spun că Taylor este o voce distinctă și necesară în peisajul muzical românesc.

Alexandra Cuza: Trupa Taylor a aniversat de curînd 5 ani de existență, așadar dă-mi voie să vă urez la cît mai mulți ani pe scenă! Muzica românească are nevoie de artiști autentici. Ce mai face Taylor?

Codruț Croitoru: Mulțumim mult! Anul acesta a început în forță, cu un turneu aniversar prin țară, pe unde s-a putut și pe unde a existat deschidere. Pînă acum a fost un an plin și frumos, cu multe concerte pe scene mai mari și mai mici. Pînă la urmă, nu contează dimensiunea scenei, ci publicul. Peste tot am fost întîmpinați de un public cald și prietenos, iar asta îmi dă certitudinea că deși muzica rock nu mai e la mare căutare, ceva rămîne acolo și merită orice efort. În concertele noastre din acest turneu cîntăm piese de pe cele două albume deja lansate – ,,Dincolo de Măști” și ,,Noi Fără 2”. Turneul continuă: urmează spectacole la Galați, Tulcea, București, iar lista este deschisă…

A.C.: Mă bucur să aflu că lista este deschisă. Mai ales că, încă de la lansarea discului ,,Dincolo de Măști”, am sperat că veți ajunge și-n Bucovina noastră, pentru că și aici (încă) mai există împătimiți ai rock-ului…

C.C.: Ar fi o realizare pentru noi, pentru că nu am ajuns niciodată în zona aceea și ne-am dori să prezentăm publicului spectacolul nostru. Bineînțeles, putem fi găsiți pe toate platformele de streaming, însă cel mai bine ar fi să ne întîlnim față în față, nu-i așa?

A.C.: Vreau să vorbim un pic despre colaborarea voastră cu doamna rock-ului românesc, Dida Drăgan. Mi-a rămas întipărit în minte momentul vostru de la Festivalul de la Mamaia – a fost, fără doar și poate, cea mai mare bucurie din această ediție!

C.C.: Este o colaborare care ne onorează cu adevărat, atît pe mine, cît și pe colegii mei. Într-adevăr, la Festivalul de la Mamaia am interpretat, alături de Dida, o piesă compusă de mine – „Lumina din Ochii Tăi”. Piesa se regăsește pe cel de-al doilea album Taylor, ,,Noi Fără 2”. La Mamaia a fost o variantă inedită a piesei, alături de Orchestra Festivalului, cu un aranjament special făcut de dirijorul Ionel Tudor. L-am avut la pian și pe Andrei Tudor. A fost un cadru deosebit, iar reacțiile au fost foarte bune. Cîntăm piesa aceasta și-n concertele noastre. E drept că nu o avem pe Dida alături mereu, însă publicul ne ajută să ne imaginăm că e și ea acolo.

A.C.: Cînd a început colaborarea cu Dida Drăgan?

C.C.: Acum vreo 2-3 ani, eram la o emisiune televizată și s-a întîmplat să fie și Dida invitată. Poate că nimic nu e întîmplător, pentru că i-a plăcut de noi, i-a plăcut muzica noastră, și m-a întrebat: „Dar de ce nu-mi compui și mie ceva, Codruțe?”. Bineînțeles că răspunsul meu a fost DA, mai ales că am crescut cu discurile ei. Însă n-am crezut că se va concretiza, pentru că, în industria muzicală, se spun multe, însă nu totul se împlinește. După ceva timp i-am propus cîteva cîntece. Dumneaei a ales „Lumina din Ochii Tăi”. Prima oară s-a cîntat această piesă în toamna lui 2023, la Sala Palatului, într-un spectacol organizat de Adrian Enache. Ulterior am hotărît să înregistrăm piesa, iar de atunci ne tot plimbăm împreună și prezentăm publicului piesa, de fiecare dată cînd avem ocazia.

A.C.: A fost minunat s-o revedem pe Dida, aș putea spune, neschimbată: același zvîc, aceeași energie. Este incredibilă!

C.C.: Așa este! Lumea nu știe, pentru că Didei nu-i prea place să vorbească despre ea, însă Dida încă mai cîntă, mai ales în străinătate. Din păcate, presa din România are alte subiecte de dezvoltat… Într-adevăr, Dida nu și-a pierdut deloc energia, are un spirit mai tineresc decît mulți dintre noi. Pentru mine, colaborarea cu ea este ceva deosebit; aș îndrăzni chiar s-o numesc prietenie, pentru că vorbim constant. Ba chiar acum am finalizat încă un cîntec pentru ea, care va apărea, cred eu, în cel mai scurt timp. Iată că, în acest context, bariera dintre generații nu mai reprezintă un impediment, mai ales dacă oamenii implicați înțeleg asta. Dida nu vede nici o diferență între generații, iar pentru ea arta va fi mereu pe primul loc.

A.C.: Vreau să punctez și faptul că anul acesta ai participat cu o piesă reușită la secțiunea Creație a Festivalului de la Mamaia, „Dor de noi”, interpretată de o tînără foarte talentată, Laura Ion. Felicitări încă o dată pentru compoziție și pentru curaj!

C.C.: Mulțumim frumos, într-adevăr îți trebuie și puțin curaj. Sîntem foarte bucuroși că am fost selectați să participăm în această finală, dacă o pot numi așa. Nu știu dacă lumea știe, dar înainte a avut loc o preselecție, bazată pe compozițiile trimise juriului. Au fost în jur de 100 de cîntece trimise, însă juriul a ales doar 12, iar „Dor de Noi” a fost printre ele. Sînt foarte mulțumit de interpretarea Laurei, chiar dacă nu am luat vreun premiu. Muzica este subiectivă, la fel și premiile. Pentru mine, premiul cel mai important este cel din partea publicului.

A.C.: Se anunță o toamnă încărcată pentru Codruț Croitoru și Taylor?

C.C.: Da, după cum spuneam, urmează o serie de concerte Taylor în țară și ne dorim să lansăm un nou single – „Între două lumi”. Cu Meșterii Rock – proiectul lui Ioji Kappl, alături de Nicu Patoi (chitară), Marcel Moldovan (tobe) și Narcis Tran Korsar (chitară și voce) – vor exista cîteva spectacole. În noiembrie vom fi la București, probabil că vor urma și altele. Important este că și cu Meșterii Rock s-a lansat anul trecut un album, ,,Cavalcada”, un album de care sîntem foarte mîndri, chiar dacă nu a fost foarte mediatizat. Este un disc în care Ioji a adunat atît piese extrem de valoroase din trecutul său cu Phoenix, reinterpretate, cu multe elemente simfonice, cît și piese nou-nouțe, foarte bune, dedicate mai ales iubitorilor stilului clasic Phoenix.

A.C.: Sper să-l și comentăm împreună la o viitoare ediție a „Discurilor de Top”, la Radio Top Suceava. Codruț, îți mulțumesc și-ți doresc încă 150 de ani pe scenă!

C.C.: Doamne-ajută, mulțumesc și eu! Să sperăm că ne vom întîlni cu publicul sucevean curînd, mai ales că avem în plan pentru anul viitor lansarea celui de-al treilea disc Taylor.

Alexandra Cuza