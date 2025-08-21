Cel mai periculos scor, pe nou

Chestia aia cu care ne-au intoxicat toți neisprăviții care n-au știut să profite de avantajul pe deplin îndestulător în condiții normale, adică 2-0, și care spunea (după ce luau bătaie) că ”2-0 este cel mai periculos scor”, a avut parte, datorită prezenței românești în preliminariile cupelor europene, de o îmbunătățire, altfel spus, în terminologia de azi, de o upgradare… dar ce vorbesc eu de una!? Au fost upgradări succesive, declanșate cu mult timp înainte de startul partidei retur dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova, cînd antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a zis că lui îi e frică și de 3-0 (scorul din meciul tur de la Craiova) și că ăsta e un scor periculos… E vorba aici, desigur, de gura păcătosului, fiindcă, vă reamintesc, Mirel a fost pe teren la Middlesbrough, atunci cînd Steaua, care cîștigase la București cu 1-0, a mai înscris de două ori la începutul meciului retur, ducînd scorul general la 3-0 pentru ea. Numai bun pentru ca apoi să ia 4 bucăți una după alta și să rateze o calificare pe care numai o echipă românească o putea rata în asemenea condiții. Memoria lui Mirel funcționînd, mă gîndeam că a găsit și leacul pentru ca povestea să nu se repete. Așadar, la Trnava, nici n-a început bine meciul, că oltenii au înscris, făcînd ca la general să conducă cu 4-0. Cum să mai pierzi? Cum să nu te califici zîmbind, ba mai și înscriind de alte cîteva ori? Numai că, așa cum au sesizat și comentatorii de la Digi Sport, s-a rescris istoria ”celui mai periculos scor”, acesta dovedindu-se a fi cel de 4-0! Asta, deoarece oltenii au reușit să ia și ei 4 la rînd, meciul terminîndu-se cu 4-1 pentru slovaci, 4-4 la general. Slavă Domnului că în prelungiri, ăia și-au dat duhul, Craiova înscriind, chiar de două ori, și calificîndu-se. Rămîne însă upgradarea zicerii.

Apropo: pentru echipele românești, oare care scor n-ar fi ”cel mai periculos”? Oare 7-0? Sau poate 19-0? Că ăsta de 4-0 are vechime de vreo trei decenii, de la inegalabilul Dinamo – Foresta!