Care artiști? Care renume?

De fiecare dată cînd vine vorba despre ce televiziuni urmăresc eu acasă, mă simt cumva obligat să explic că stau o mare parte din timp pe unul din televizoare (mă uit la două în paralel în permanență) pe România TV, motivul fiind că de aici culeg cea mai mare parte din tîmpeniile care devin material de bază pentru rubrica ”De la TV adunate”. Am mai scris despre asta aici: în programele (de știri!) din weekend, în cel puțin un sfert din fiecare oră de ”știri” ne sînt aduse în ecran niște nenorociri cu pretenții de muzică, toate kitsch-urile imaginabile, toate tînguielile ori răgetele de pe plaiul mioritic, în cele mai ciudate contexte: de la curtea ”ministrului master chef” (ăla de la Interne, Ioan Igaș, zis ”Ingaș”, de cînd a scos pe gură ”branconier” în loc de ”braconier”!), unde rapsozii de toate vîrstele și orientările sexuale taie mielu’ sau porcul, în funcție de sezon, și cîntă cu paharul în mînă ”Noi sîntem români” și ”Treceți batalioane române Carpații” (către unde!?, mă tot întreb, de ani de zile), pînă la treptele vreunei catedrale ori în vîrful unui deal, unde ”copilul patriot” ori ”micii artiști cu voce de înger” sau ”virtuozul acordeonului/saxofonului/clarinetului” acompaniază vreo tipă cu pretenții de cîntăreață care, cînd nu e sezon de ”pricesne”, le bagă p-alea grele cu ”dujmanii” și banii.

Uneori, așa cum s-a întîmplat chiar pe la mijlocul săptămînii trecute, mai aflăm că ”Artiști de renume au fost țepuiți în străinătate”, printre renumiți numărîndu-se și-un domn cam afon, unu’ de-și zice Pepe, pe care l-am văzut într-un ”concert” live la TV Neptun acum vreo 10-12 ani și m-am speriat: nu cînta, răgea! Vă imaginați despre ce fel de ”concert” o fi fost vorba, vă imaginați și ce fel de ”impresari” au organizat chestia aia poreclită ”concert” și cine tre’ să fi fost eventualii clienți. Pentru toate aceste țepe pe care ni le trage tuturor RTV, cine plătește? (Foto: #diez)