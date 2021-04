Bun, știm, încotro, Bogdane?

Domnul ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, intervievat la o televiziune de știri (nu vă spun care, e suficient să aflați că e una din cele două care îmi furnizează material îmbelșugat pentru rubrica „De la TV adunate”!) pe la jumătatea săptămînii trecute cu privire la redeschiderea (nu, nu a cîrciumilor, că oricum nici p-astea nu se-nvrednicește Guvernul lui Bogdan să le lase să funcționeze!) Culturii sub diverse forme de manifestare, adică a teatrelor, a spectacolelor în general, dar cu precădere a celor în aer liber, a festivalurilor etc. n-a prea avut ce spune, deși cred că știa ce ar cam fi de făcut. Bogdan este actor de meserie. Și nu cred că nu știe direct de la sursă problemele pe care le au de mai bine de un an deja colegii lui, actorii.

În rubrica asta ne ocupăm însă de muzică, așa că iată ce a răspuns Bogdan la întrebarea despre festivaluri: că hîr, că mîr, că „la alții am văzut că…”, „în unele țări se intenționează” etc. E clar că n-avea cum, nu că n-avea ce spune, că s-ar fi bosumflat bosumflații ăilalți de-și zic Guvern. Ce nu v-a zis el, că nu poate, vă zic eu (eu am voie, că i-am fost cumva șef lui Bogdan, acum 1.000 de ani, la Radio AS!): nici gînd, nici urmă, nici pomeneală de festivaluri! Nici gînd de turnee. Nici gînd de concerte, nici în aer liber, nici în aer… ocupat! Că doar n-om fi noi mai breji decît Guns’n’Roses (scrieți-l, măi, naibii așa, că ‘n’ ăsta este de fapt „and”, din care se decupează extremitățile!, că iar l-am văzut scris în toate felurile la televiziunile lu’ pește cînd au dat chiar știrea asta!), care au anunțat săptămîna trecută progresiv: mai întîi că taie capătul australian al turneului, apoi că și pe cel asiatic, după încă două zile că nu mai merg nici în Anglia, în sfîrșit, că nu mai merg nicăieri anul ăsta! Era oricum al 527-lea turneu de „adio”, așa că dacă l-or face și pe al 528-lea, să fie primit! Chestia e că nu înțeleg de ce noi tot nu anunțăm (nimeni, pe nici o cale, nici vînzătorii de bilete, nici organizatorii, nici cîntăreții înșiși, iar acum nici Bogdan, ministrul Culturii) că anul ăsta stăm tot acasă!

În final, poate vi se pare aiurea, dar țin să le aduc și eu un ultim omagiu marilor cîntăreți de muzică lăutărească plecați de curînd: Cornelia Catanga, Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu. Dumnezeu să-i odihnească în pace! Iar ceremonia de la Romexpo organizată de familia lui Gabi Luncă a fost un monument de bun simț, de decență și de civilizație, spre uluirea jandarmilor veniți să dea amenzi! Au plecat, sper, rușinați! Și-or fi cerut măcar scuze!?