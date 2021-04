Aerul pur din Paștele al treilea

Am obosit. Deja nu mai fac față suprasolicitării, iar asta ține doar de aritmetică: eu sînt unul singur, ei sînt nenumărați, ba parcă și tot mai hotărîți de la o săptămînă la cealaltă. Mai rău e că trăim vremuri în care nu mai poți nici măcar să-i spui prostului că e prost și că e vremea să-și caute totuși ceva mai potrivit I.Q.-ului său de 14, fiindcă apare din iarbă verde (că senin, de unde!?) vreo organizație cre(ș)tină care are printre reguli și interdicția de a-i spune cretinului că-i cretin.

Acest preambul nu are legătură cu continuarea, întrucît noi vorbim aici doar despre genii, că doar de aia lucrează la televiziuni, nu? Ei, și uite-așa, vine pe 7 aprilie pe la 11.38 reporterița RTV care ciripește (nu, nu am spus nici „rage”, nici „mugește”, deci ONG-urile nu mă pot acuza de nimic; puteți doar dv., dragi cititori, să mă acuzați de denaturarea realității, de minciună!): „În spatele meu, în clădirea Guvernului, se discută despre noi restricții, precum și despre programul de Paște, care VA TREBUI RESPECTAT ATÎT LA PAȘTELE CATOLIC, CÎT ȘI LA CEL CREȘTIN-ORTODOX”!!! Ați fost atenți la dată? Era pe 7 aprilie. Din cîte știm toți, indiferent de religia fiecăruia, Paștele s-a sărbătorit la catolici pe 4 aprilie. În cele trei zile scurse, probabil că singura formă de viață de pe Terra care nu aflase chestia era domnișoara care ciripea (Alooo, ONG-uri! Nu am zis nici „mugea”, nici „grohăia”!, deci…). Am stat și m-am întrebat, totuși, dacă nu cumva, la vreme de pandemie, catolicii or fi primit derogare, vreo Bulă Papală, ceva, care să le dea dreptul să facă de două ori Paștele, ce, ei or fi mai fraieri ca popa de la Constanța care a făcut tot așa anul trecut!?! Inepuizabila RTV, aceeași zi, altă reporteriță din stocul fără număr, cam cu o oră mai devreme, adică la 10.45: ”… bărbatul avea 0,99 la mie ALCOOL ÎN AERUL PUR EXPIRAT”! Alooo, fetiliiii! Păi dacă era expirat AER PUR, cum să mai aibă ceva în el!?! Aaa, ai vrut să zici „… 0,99 la mie ALCOOL PUR ÎN AERUL EXPIRAT”, nu? Numai că neuronul naibii a-nceput să se-nvîrtă prin vidul ăla din jurul lui, așa-i? Hai, încă una și mă duc! Cum, de unde? Tot de acolo, de la RTV. Cum, cînd. Tot în ziua aia! Cum cine? Tot o reporteriță! De data asta, la catafalcul lui Gabi Luncă (Domnul să o odihnească!), ora 12.10: „… veniți să-și ia la revedere FAȚĂ DE MAMA LOR”! …Că dacă zicea normal, ca tot omul, „DE LA MAMA LOR”, făcea gîlci! Nu, nu decedata, că ea oricum nu mai făcea nimic de vreo trei zile, ci reporterița lu televiziunea… care dacă ar face doar gîlci ar fi în regulă, dar face veritabile tumori de limbă română! Știam că română e o limbă grea. Dar și pentru români!?!