Billy Joel nu e chiar străin

Continuăm seria ,,Discurilor de Top” la Radio Top Suceava (pe 104.00 FM și radiotop.ro) cu un clasic. The Stranger este motivul pentru care știm cine este Billy Joel. Și nu, nu este versiunea americană a lui Sir Elton John, cum spun cîrcotașii. Înainte de acest album, al cincilea ca artist solo, Joel avea două piese cunoscute în Top 40: „Piano Man”, despre un tip (Joel) care a rămas blocat într-un bar, cîntînd melodii sensibile unei găști de alcoolici, și „The Entertainer”, despre același tip (Joel), care a rămas blocat în timp, făcînd muzică pentru un public deloc constant, doar de dragul entertainmentului.

Pe numele său din buletin William Martin, Joel a crescut în Hicksville, Long Island, Statele Unite, fiind pasionat de pian și studiindu-l de la o vîrstă fragedă. Asta pentru că, de la aceeași vîrstă fragedă, a urmărit cu nesaț adevăratul rock’n’roll al anilor ‘50.

Mai tîrziu a încercat să-și construiască o carieră, însă fără prea mult succes. Nu era prioritatea casei sale de discuri și nici nu era vreun Bob Dylan sau Bruce Springsteen. Dar a privit cu încredere și a lansat The Stranger. Joel spune că scopul discului nu a fost acela de a ajunge în topuri. Cu toate astea, The Stranger a dăruit piese pe care nu le poți uita prea ușor. Vienna sau Just the Way You Are sunt două exemple bune, zic eu. „Este unul dintre cele mai bune cîntece pe care le-am auzit vreodată”, i-a spus Linda Ronstadt lui Joel, după ce a auzit „Just the Way You Are” în studio. Mulți oameni au fost de atunci de acord cu Ronstadt, inclusiv cei de la Recording Academy, care i-au oferit lui Joel două premii Grammy pentru Înregistrarea și Cîntecul anului.

Avîndu-i alături pe Richie Cannata (saxofon), Hiram Bullock (chitară), Doug Stegmeyer (bas) și Liberty DeVitto (tobe), Joel a făcut din The Stranger un Disc de Top.

Îl vom asculta împreună la Radio Top Suceava (104 FM și radiotop.ro), sîmbătă, 18 mai, de la ora 19.00, dar și duminică, 19 mai, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza