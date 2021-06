Beth Hart, flotantă la Brezoi!?

Una din cele mai bizare știri din ultima vreme este cea conform căreia Beth Hart ar urma cumva să-și facă viză de flotant la Brezoi sau undeva în zonă. Asta, pentru că un anume domn Richard Constantinidi, cîndva responsabil pentru România în „Global Battle of the Bands” (am fost în juriu alături de el acum cîțiva ani, la Motor Pub, la concursul pe Moldova, desfășurat la noi, cînd au participat parcă vreo 12 -13 grupuri) anunță pe Facebook că dacă tot s-a amînat Festivalul de la Brezoi pentru a doua oară, atunci are grijă domnia sa să o aducă totuși pe Beth Hart la Brezoi în acest an, pentru nu mai puțin de… (țineți-vă bine!) 5 concerte! E cumva o tabără de vară!… că așa se și intitulează generic suita de concerte: Summer Camp Brezoi, în cadrul căreia concertele uluitoarei cîntărețe ar urma să aibă loc pe 12, 14, 18, 20 și 22 august! Puteți găsi bilete online, accesînd Facebook-ul lui Richard Constantinidi. Prețul este de 259,60 lei pentru fiecare din concerte. Puteți cumpăra și loc în camping pentru 21,19 lei pentru oricare din aceste zile. Chestia îmi pare cel puțin bizară, pentru că n-am auzit ca Beth Hart să mai fi făcut așa ceva vreodată.

Avînd însă în vedere denumirea acestui turneu, „High Five România”, e clar că Beth nu vine să „bată cinci” cu fiecare spectator, ci e vorba despre cele cinci concerte! Cea mai nenorocită chestie e următoarea: biletele mele pentru Festival sînt, evident, valabile și la anul. Dar dacă Beth vine anul ăsta la Summer Camp Brezoi, cine garantează că vine și la anul, la Brezoi Blues Festival, unde era cap de afiș? Aș prefera Festivalul, că sînt vreo 40 de nume. Dar nicicum nu vreau s-o pierd pe Beth, pe care o divinizez. Vorbesc din postura pensionarului care nu își mai permite chiar orice… că dacă ar fi după mine, m-aș duce și anul ăsta, de pe 12 pînă pe 22!