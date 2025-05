Bătrîni și (tot) nebuni

Istoria rock-ului are, și va avea mereu, un capitol consistent care conține faptele atît muzicale, cît și cele de domeniul psihiatriei legate de The Who, grupul care și acum, la mai bine de o jumătate de secol de la lansarea acestuia, stă pe locul I în toate referendumurile cu albumul ”Live at Leeds” la categoria ”albume live/in concert”. Ei sînt cei care au inventat sălbăticia dusă pînă la demență în spectacole, încheindu-și mai toate concertele din perioada de început cu distrugerea întregului echipament de pe scenă: tobe, chitare, clape, microfoane, amplificatoare etc., nu de puține ori electrocutîndu-se, adesea chiar grav. Anii au trecut, nebunul suprem, toboșarul Keith Moon (considerat cel mai talentat, dar și mai ”dezlegat” dintre toți toboșarii lumii), stingîndu-se de foarte tînăr, nu însă înainte de a fi apucat să îl boteze pe Zak, fiul unui alt toboșar legendar, Ringo Starr de la The Beatles.

Anii au trecut, Zak a împlinit și el 59 de ani, iar supraviețuitorii The Who, Daltrey și Townshend, au 81, respectiv 79 de ani. Deși cîntă împreună din 1999, luna trecută, în timpul unuia din cele două concerte de la Royal Albert Hall, Daltrey s-a oprit în mijlocul unei piese și a început să-l certe pe Zak (pe care criticii oricum îl consideră un toboșar ”neglijent”), iar la finalul concertului a anunțat ”despărțirea de Zak Starkey”! Zak a declarat că a fost onorat să fie cu ei un sfert de veac, ceea ce i-o fi pus pe gînduri pe cei doi, astfel că, pe 15 aprilie, Pete Townshend a dat și el o declarație, vorbind despre o ”neînțelegere” și că nici pomeneală de a-l goni pe Zak! Eu știam că ăștia bătrîni mai renunță la iarbă! (Foto: Sky News)