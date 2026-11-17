Cică iarăși se face reorganizarea teritorială a României. Și cică nu va fi vorba doar despre comasarea localităților cu puțini locuitori, ci și despre lipirea județelor, avînd ca exemplu modelul curților de apel, care acoperă de regulă două județe. De pildă, Curtea de Apel cu sediul la Suceava este pentru județele Suceava și Botoșani. Asta nu înseamnă neapărat că și noul județ rezultat din fuziunea celor două își va avea capitala la Suceava. Oricum, nu se face nici o reorganizare de asemenea amploare, pentru că interesele politice sînt prea multe și prea mari, și fiindcă Parlamentul este prea divizat și, de aceea, Guvernul nu are o forță prea mare, dar haideți să facem un exercițiu de imaginație: Mihai Eminescu sau Nicolae Labiș?; George Enescu sau Ciprian Porumbescu?; Nicolae Iorga sau Ion Nistor?; Teatrul ”Mihai Eminescu” sau Teatrul ”Matei Vișniec”?; Filarmonica ”George Enescu” sau….?; Iulius Mall sau…?; FC Botoșani sau Cetatea 1932 Suceava?; Ștefan cel Mare sau…?; Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” sau…?; Universitatea ”Ștefan cel Mare” sau…?; CSU Suceava sau…?; Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” sau Colegiul Național ”A. T. Laurian”?; Suceava sau Botoșani?