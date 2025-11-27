Am înfrînt! Mai avem doar una de luat

După o campanie catastrofală, în care m-am săturat să văd echipa numită România jucînd ca aceeași echipă acum 5, 8, 12, 15 ani (cînd măcar puteam să le înjurăm pe panaramele numite selecționeri, lucru interzis acum, fiindcă nu te poți pune la înjurat monumentu`!), mă gîndeam că în buna tradiție românească îi vom mulțumi domnului inginer Mircea Lucescu pentru strădanie și vom încerca să găsim pe unul în stare să-i trezească din letargie pe neisprăviți. Cînd colo, ce să vezi? Nea Mircea ăsta mai avea nițel și ne scotea vinovați pe noi: pe mine, pe dvs., cei care citiți rubrica asta, pe ceilalți spectatori și telespectatori, mă rog, întreaga țară în afară de domnia sa și de îngerașii cu crampoane pe care i-a proțăpit în fața unor echipe cam de mîna a doua și a treia, care s-au bucurat de prezența noastră tot cam cît se vor fi bucurat și turcii cînd au văzut cum și-a întors Allah fața către ei la tragerea la sorți!

Oricît aș încerca, nu-i găsesc lui Lucescu ăl` bătrîn nici o scuză și nu am pic de înțelegere față de comportamentul lui țîfnos și impertinent în fiecare secundă în relația cu presa. E în mod evident obișnuit cu un anume tip de dictatură (a fost educat în spiritul ei în comunism, iar la turci și ucraineni să nu-mi spuneți că era altceva decît dictator, că nu vă cred!), ceea ce nu include nici măcar un dialog normal din partea sa, stăpînul absolut. Trecînd la meciurile propriu zise, echipa n-a evoluat nicicum sub bagheta sa, jocul a fost leșinat, vopsiții în ghete au rămas blegi cum îi știam, pe scurt: n-a fost nici un pas înainte. Ar trebui să ne sperie doar gîndul că toate cele patru adversare posibile în baraj își doreau, ca primă opțiune, România drept adversar! Mă gîndesc la ce sărbătoare o fi în Turcia încă de pe acum și la cum așteaptă turcii tragerea la sorți a grupelor ca să știe unde își rezervă cazarea… că doar nu vă gîndiți că în finala barajului s-or împiedica de alde Kosovo ori Slovenia după ce ne cocoșează pe noi!

Dacă e și o parte bună în toată nenorocirea, atunci asta e că ne va părăsi Mircea Lucescu, lasă-ne!