Brad din plastic și preparate din carne ”plasticate”, în centrul Sucevei

Copiindu-i pe alți închipuiți din România, șefii Primăriei Suceava au hotărît ca de Revelion să organizeze un foc de artificii cu înlocuitori, un fel de hamburger vegetal, în loc de focul de artificii clasic, ca să nu se polueze atmosfera și să nu se sperie cîinii și pisicile. De parcă în Suceava nu stau zilnic mii de mașini blocate în trafic cu motoarele pornite, iar orașul nu este poluat fonic de claxoanele șoferilor nervoși, de utilajele care fac nu-știu-ce și de sirenele Poliției, Salvării și Pompierilor. Alea cinci minute de focuri de artificii din noaptea dintre ani ar sufoca și ar înnebuni Suceava. Sanchi.

În condițiile în care focul de artificii va fi unul cu înlocuitori, e de mirare că, totuși, Primăria a montat în centrul Sucevei un brad adevărat, unul adus de pe raza Ocolului Silvic Breaza. Nu au fost puțini cei care s-au arătat deranjați că încă se mai taie brazi pentru Crăciun în loc să se folosească brazi artificiali. Din cauza bradului tăiat la Breaza clima planetară riscă să se dea peste cap și astfel ghețarii se vor topi într-un ritm și mai accelerat, uraganele vor mătura cu și mai mare furie plajele oceanelor, iar balenele, focile și urșii polari vor fi din ce în ce mai puțini. Ca să nu mai vorbim despre dramele trăite de urșii care obișnuiau să se scarpine pe spinare de bradul respectiv și de căprioarele obișnuite să admire bradul. Dacă nu trebuie tăiați an de an brazi și se dorește instalarea unui brad artificial, atunci ar trebui ca nici porcii să nu se mai taie an de an, iar la tarabele din centrul Sucevei ar trebui să se vîndă numai preparate din carne ”plasticate”, și nu din alea naturale pe care tare le mai caută toată lumea. Totul ar trebui să fie ”plasticat”, ca să fie în ton cu bradul din plastic, inclusiv țuica din prune, care ar trebui să fie din bomboane.

SlăNina Cassian