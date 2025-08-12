Jupâni de Salon

Un mesaj aparte de mulțumire merită adresat voluntarilor care au fost alături de sinistrații din Broșteni, dar și din Ostra și Stulpicani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prefectul Traian Andronachi spunea că numai în ziua de sîmbătă, 2 august, la Broșteni au fost nu mai puțin de 1.500 de voluntari! De unde sînt aceștia? ”Sînt din Bistrița-Năsăud, sînt foarte mulți din această zonă, din Botoșani, de asemenea avem foarte mulți voluntari din Iași, însă credeți-mă că am găsit oameni inclusiv din Timișoara veniți, aici, la noi. Adică românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz”. Referitor la voluntari, și nu numai, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Au fost și zile în care au fost și 500 de voluntari, și 400, am avut 400 și ceva de pompieri, e o mobilizare foarte mare și le mulțumesc încă o dată pe această cale voluntarilor, pompierilor, jandarmilor, fiindcă s-au mobilizat extraordinar”. Și pompierii le-au transmis mulțumiri voluntarilor, care au dovedit că au o contribuție foarte importantă în îndepărtarea efectelor inundațiilor.