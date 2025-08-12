Jupâni de Pardon

Gradul de analfabetism funcțional se poate constata că este foarte ridicat și în timpul unor nenorociri. Unii nu pot să înțeleagă pe deplin ce este aceea o inundație devastatoare și prin ce trec oamenii peste care au intrat apele în case. De aceea, unii concetățeni, crezînd că fac o faptă bună, au trimis pe post de ajutoare la Broșteni inclusiv o rochie de mireasă, rochii de ocazie și pantofi cu toc. De unde știa fosta mireasă că o domnișoara din Broșteni fix de dimensiunile ei urmează să se mărite și că aceasta nu are rochie? Apoi, cui îi ardea în acele momente cumplite să meargă la centrul de colectare a ajutoarelor și să vadă dacă îi vin niște pantofi cu toc? Unii analfabeți funcționali nu pricep nici faptul că un act caritabil nu înseamnă să faci curat prin casă și să trimiți toate hainele jerpelite pe care tu nu le porți de mult și le-ai lăsat să zacă într-un dulap. Partea bună este că numărul celor care știu ce înseamnă un act caritabil și de ce anume aveau nevoie oamenii din Broșteni s-a dovedit a fi mai mare.