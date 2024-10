Jupân de Salon

Irina Badrajan, medicul de familie reales în funcția de secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, a avut numai cuvinte frumoase la adresa fostului președinte, medicul chirurg Sorin Hîncu: ”Foarte bine am lucrat cu dumnealui, așa încît nu am decît cuvinte de laudă, pentru că noi avem la ora actuală foarte multe realizări, inclusiv existența acestui sediu care este al nostru, cumpărat (sediul se află în centrul Sucevei, peste drum de Biserica ”Sf. Dumitru” – n.r.). Iar inițiativa organizării Zilelor Medicale ale Sucevei, care ne-a adus prestigiu, i-a aparținut dumnealui în totalitate”. În ceea ce o privește pe Laura Coca, medicul ginecolog ales președinte al Colegiului, doamna Badrajan a afirmat: ”Doamna Laura Coca a fost, pînă acum, trei mandate vicepreședinte și împreună cu dumneaei am lucrat extraordinar de bine în cadrul comisiilor de jurisdicție. (…) este o persoană extrem de potrivită în această funcție, deoarece are prestigiu, are exercițiu în acest sens și este o persoană cu vederi largi, care aduce un suflu foarte bun în cadrul acestui colectiv”. Mult succes noii conduceri a Colegiului Medicilor Suceava!