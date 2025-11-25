Jupân de Salon

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale Sucevei este pe drum, iar la final acesta va pune într-o lumină și mai favorabilă Cetatea de Scaun. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și-au pus în cap să dea și mai multă strălucire importantului obiectiv istoric și turistic al județului printr-o „restaurare transparentă”, ”o tehnică modernă și 100% reversibilă, prin care forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche”. Domnul Șoldan susține că ”o reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare”. Este vorba despre ”o metodă de restaurare spectaculoasă, inspirată din proiecte europene moderne, precum instalația de la Basilica di Siponto (Italia), unde o întreagă bazilică a fost <reconstruită> printr-o instalație metalică spectaculoasă (14 metri înălțime) și complet reversibilă”. Această metodă se va aplica pentru prima dată în România. Succes!