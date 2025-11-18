Jupân de Salon

Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava, realizat de compania bucureșteană Polarh Design, a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025, organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice. Premiul a fost obținut la categoria ”Construcții civile”. Palatul Administrativ a fost distrus de un incendiu puternic pe data de 6 martie 2021, după care a intrat într-un amplu program de renovare, consolidare și modernizare printr-un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării. În urmă cu cîteva săptămîni lucrările au fost încheiate, iar angajații Consiliului Județean și cei ai Prefecturii au început să revină în birouri, după ce au fost nevoiți să-și desfășoare activitatea fiecare pe unde a fost repartizat, spre nemulțumirea tăcută a gazdelor. Felicitări proiectantului, dar și celorlalți specialiști care au făcut o lucrare deosebită după cum se poate vedea trecînd prin fața Palatului din centrul Sucevei și din fotografiile realizate în interior de administrația județeană și făcute publice prin intermediul presei.