Jupân de Pardon

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Suceava Dinu Sădean, fost director al instituției, a spus că la toți ne e greu, dar mai ales DSP-ului, fiindcă vaccinarea nu merge deloc bine. Rata de refuz, inclusiv cea din motive religioase, este crescută în județul nostru. Domnul Sădean a mai spus că în cadrul campaniei de vaccinare sînt prinși 249 de medici de familie și a atras atenția că există un medic la Frătăuții Noi care nu mai vrea să încheie un contract cu DSP pentru vaccinare. Al naibii medicul, antivaccinist, nu? Cam asta s-a înțeles. Numai că doctorița respectivă s-a săturat ca ani și ani de zile să fie tratată cu răceală de DSP, să stea pe la uși pe-acolo și să nu-și primească banii pe care-i merita. DSP-ul să spună mersi că încă mai sînt medici care vor să colaboreze cu această instituție și ar trebui să încerce să-și schimbe atitudinea încrezută față de medici. Și nu, copiii de la Frătăuții Noi nu rămîn nevaccinați, pentru că doctorița de-acolo îi îndrumă părinții acestora către cabinete din comune vecine și prietene.