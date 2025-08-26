Jupâni de Pardon

Unele dintre locurile în care au existat case înainte de inundațiile devastatoare de la sfîrșitul lunii iulie nu mai sînt recomandate pentru ridicarea unor construcții. De aceea, Primăria Broșteni a demarat operațiunea de căutare de terenuri: ”După cum se știe, Primăria Broșteni nu deține terenuri disponibile pentru construirea de locuințe. În ultimele săptămâni, numeroase asociații, firme și oameni cu suflet mare au contactat Primăria, exprimându-și dorința de a ajuta la reconstruirea caselor celor afectați de viitura din 27 iulie. Din păcate, o parte dintre locuințe nu mai pot fi ridicate pe vechile amplasamente. Configurația terenului s-a schimbat semnificativ, iar în unele cazuri, apele au luat nu doar casele, ci și terenul pe care acestea erau construite. Facem un apel către toți cei care pot și doresc să doneze terenuri sau să le vândă la un preț corect, să contacteze secretariatul/reprezentanții Primăriei Broșteni. (…) Împreună putem reclădi nu doar case, ci și speranța”. Unii pare-se că nu au înțeles momentul și nici mesajul, și s-au oferit să vîndă terenuri la suprapreț. Nu ar fi pentru prima dată cînd fel de fel de oameni ar vrea să facă un ban în plus profitînd de necazul altor semeni de-ai lor. Trist.