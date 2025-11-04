Jupân de Pardon

Flaviu Emanuel Sima a fost trimis în judecată la Tribunalul Suceava sub control judiciar, cu acord de recunoaștere a vinovăției semnat cu DNA. Domnul Sima a recunoscut că, în 2024, cînd era managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”, printre altele, ar fi primit șpagă pentru angajarea a doi brancardieri. Pentru că n-a reușit să aranjeze concursul, domnul Sima a dat banii înapoi, dar a fost prea tîrziu. Păcat de Flaviu Sima că a făcut atîta școală ca să ajungă medic anestezist și s-a coborît pînă într-acolo încît să ia bani pentru a măslui un concurs pentru brancardieri. Banii cîștigați practicînd o meserie atît de pretențioasă și cei obținuți ca manager nu i-au ajuns. Păcat că un om tînăr și pregătit ca domnul Sima s-a lăcomit la bani, punîndu-se astfel într-o lumină proastă pentru un timp, care nu se știe cît de lung va fi. Păcat că un om tînăr care și-a tocit coatele pe băncile școlilor a înșelat așteptările celor care l-au numit manager, considerînd că pregătirea și vîrsta îl recomandă pentru a face lucruri bune la cel de-al doilea cel mai mare spital din județul Suceava.