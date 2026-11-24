Biroul vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu este mai mult gol, fiindcă domnul vice este mai mereu pe teren. Însă, nu la Fundu Moldovei, la Izvoarele Sucevei, la Panaci ori la Rădășeni, ci pe teren în Europa și în Capitala României. Consiliul Județean este foarte prezent la tîrgurile de turism din țară și străinătate, nu se știe cu ce rezultate, iar domnul Robu nu ratează nici unul. Nicolae Robu a primit șansa să vadă lumea pe banii administrației județene și ar fi fost păcat să nu o facă. Săptămîna trecută, înainte de a participa la un tîrg de turism la București, Nicolae Robu a împărțit pașapoarte turistice cu destinația Bucovina la un tîrg organizat la Barcelona, unde a avut ocazia să se întîlnească și cu actorul Darko Perić, cunoscut pentru rolul Helsinki din serialul „La Casa de Papel”. Domnul Robu spune că a discutat cu acesta despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film și muzică în Bucovina, iar actorul și-a exprimat dorința de a vizita județul nostru. Pînă să vină Helsinki la Suceava, dacă va veni vreodată, credem că Suceava va merge la Helsinki prin intermediul lui Nicolae Robu. Și probabil că domnul Robu va ajunge și la Berlin și Tokyo, dacă tot veni vorba de ”La Casa de Papel”.