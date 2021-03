USV și Colegiul Medicilor Suceava, la aceeași masă

Președintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hîncu, spune că nu-și are rostul decît pentru palmares, în timp de profesorul universitar doctor inginer Mihai Dimian susține că este vorba despre o inițiativă cu acoperire. Despre înființarea unei facultăți de medicină în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava este vorba.

A început domnul Hîncu, care, într-un interviu la Radio Top, a declarat: „Universitatea suceveană este una foarte bună, de top. Aici sînt secții foarte bine dotate și cu rezultate deosebite. La Suceava nu cred că e nevoie de o facultate de medicină din cauză că în România sînt aproximativ 10 astfel de facultăți care scot în fiecare an serii de medici. Pe lîngă cele consacrate, de la Iași, București, Cluj, Timișoara și Craiova, mai sînt facultăți de medicină la Tîrgu Mureș, Oradea, Sibiu, Brașov, Constanța și Galați. Nu știu exact cît de bine sînt pregătiți viitorii doctori, dar cam jumătate din acele facultăți funcționează cu profesori din alte părți. De pildă, la Oradea vin profesori de la Cluj, iar la Galați vin profesori de la București și de la Iași. La Suceava de unde să mai vină profesori, de la Iași? Înființarea unei facultăți de medicină la Suceava ar fi doar pentru palmares”.

A urmat răspunsul prorectorului USV, tot la Radio Top: „Este justificată abordarea președintelui Hîncu. Numai că noi am construit acest demers în timp. Faptul că în 1990 s-a luat decizia de a se face facultăți de medicină fără nici o bază anterioară într-adevăr a fost un demers eronat, pentru că ele trebuiau construite în timp. Din acest punct de vedere, domnul doctor are dreptate. Au fost anumite experimente care au eșuat. Noi am început acest demers în urmă cu opt ani. În urmă cu opt ani am dezvoltat două programe de studiu: <Nutriție și Dietetică> și <Balneofiziokinetoterapie și recuperare>, aparținînd domeniului Sănătate. Am dezvoltat programul <Nutriție și Dietetică> pentru că aveam Facultatea de Inginerie Alimentară, adică aveam o anumită bază pe care o puteam extinde. La USV, șeful Departamentului de Sănătate este Mihai Covașă, care a fost profesor la una din primele 10 universități din Statele Unite. Cred că este unul dintre cei mai citați în domeniul medicină din România. (…) Apoi, am construit programul <Balneofiziokinetoterapie și recuperare>. Aveam kinetoterapie la Facultatea de Educație Fizică și Sport, aveam o bază materială bună dată de complexul de natație și de laboratoarele de kinetoterapie de-acolo. Și-atunci, am alăturat partea de balneo și recuperare și, la fel, am început să atragem oameni. În cei opt ani s-au angajat 20 de oameni în Departament. Numai în această sesiune de concurs, care se încheie pe 26 februarie, am angajat o absolventă de doctorat în medicină de la Imperial College din Londra. A terminat cu media generală 10 cel mai bun colegiu din Iași. A fost educată la Cambridge și la Imperial College. Din martie va preda la USV. A venit domnul conferențiar universitar doctor Dimitrie Siriopol, unul dintre cei mai buni tineri pe care-i are Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași”.

Mai trebuie de adăugat că universitatea suceveană a fost de la început implicată în lupta cu noul coronavirus alături de Spitalul Județean, dar și că secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, spune referitor la înființarea facultății de medicină că ”nu sînt condiții nici pentru teorie și nici pentru practică”.

Bun, dar s-or putea crea condiții pentru ca USV, Colegiul Medicilor și profesioniști din mai multe domenii să se așeze la aceeași masă și să discute o problemă importantă pentru Suceava.