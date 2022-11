Promovarea Sucevei, cu norvegianul de rînd, nu cu ambasadorul Norvegiei

”Ați schimbat trei zboruri. A meritat?”. ”Da, a meritat. Această călătorie este întotdeauna uimitoare. Este a doua oară cînd venim. E perfect”. ”Ce vă place cel mai mult?”. ”Oamenii prietenoși și, bineînțeles, fotbalul. E perfect. Și întîlnești atît de mulți oameni diferiți din diferite țări. Și meciurile… E frumos. Așa că trei zboruri să ajungem aici… e ușor. Am fost la șase meciuri pînă acum, mergem spre al șaptelea”. ”Care este preferatul vostru pînă acum? Aveți vreo partidă favorită din cele văzute pînă acum? Cred că aceasta, cu fanii cîntînd și tribunele frumoase”.

Dialogul a fost înregistrat video de Adrian Negru cu unul din cei 40 de jurnaliști, bloggeri și fani ai fotbalului din Anglia, Scoția, Polonia, Norvegia și chiar din India, în cadrul proiectului ”Footbal in Heaven”. Daniel Vatamanu, de la Intermedia TV, a tradus și următorul dialog cu Radoslaw Rzeznikiewicz: ”Cum ați ajuns aici?”. ”Cum am ajuns aici? Întîmplător. Total întîmplător am ajuns la <Football in Heaven> ediția a III-a și după asta mi-a plăcut și am revenit. Nu am putut ajunge la cea de-a IV-a ediție și am decis să vin la cea de-a V-a. După cum știi, am avut ceva probleme cu venirea mea aici. Trebuia să rămîn acasă cu diferite treburi și am trimis mesaj că nu voi putea veni, dar m-a convins (unul dintre organizatori – n.r.). Mi-a zis că a auzit că am o soție bună și că e mult spațiu pentru muncă și aici. Și văd că e chiar mult spațiu pentru muncă. Sînt din Polonia, din capitală, și zona e întinsă, plată. Cînd merg undeva unde văd măcar puțin munte, e perfect. Aici sînt munți frumoși și zone foarte frumoase. Nu voi spune că meciurile, pentru că meciuri poți vedea oriunde, dar voi spune de oameni și de felul în care am fost primiți. Nu am avut parte de așa ceva la alte întîlniri de fotbal. Despre asta voi vorbi, nu de meciuri, acelea se pot vedea și la televizor”.

”Zerin e numele meu și sînt din India. Eram pe Twitter și am văzut o fotografie cu <Footbal in Heaven> acum 3 – 4 luni și am decis că voi merge cîndva să văd un loc așa de frumos. Nu a fost ușor. Am zburat din Bangalore la Londra, Londra spre Manchester, Manchester spre Budapesta, de la Budapesta la Tîrgu Mureș, din Tîrgu Mureș am venit cu taxi spre Suceava. Așa a fost călătoria mea”. ”A meritat?”. ”Absolut. Recomand tuturor. Oricui îi place fotbalul, oamenii buni, să călătorească, mîncarea, sigur trebuie să facă această călătorie”.

Despre ediția din acest an a proiectului demarat de jurnalistul Emanuel Roșu, originar din Suceava, dar care în prezent lucrează la București, a vorbit unul dintre susținătorii acestuia, Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal. Profesorul a declarat că vizitatorii au asistat la partide de fotbal din ligile inferioare la Iacobeni, Poiana Stampei, Cîmpulung și Brodina. De asemenea, ei au fost pe la diverse obiective turistice din județ. Președintele AJF a mai spus că evenimentul a reprezentat o bună promovare a Bucovinei, iar la toate stadioanele oaspeții au fost întîmpinați cu sare și colac. Inițiativa le-a aparținut chiar localnicilor. Profesorul Anton a menționat că vizitatorii străini s-au simțit bine în Bucovina, unde printre produsele pe care le-au consumat s-au numărat micii, slănina, tochitura și berea.

Oamenii aceștia s-au întors la casele lor și au scris în ziarele pe care le reprezintă și au vorbit despre experiența avută în cercul lor de prieteni. Cîțiva cititori și cîțiva prieteni de-ai acestora tot se vor urca în mașină sau în avion pentru a veni pînă la Suceava, și nu neapărat pentru meciurile de fotbal.

Chiar dacă este un cuvînt des folosit în astfel de situații, n-am încotro și trebuie să spun că sportul, în general, și fotbalul, în special, rămîne un foarte bun ambasador al oricărei țări de pe pămîntul ăsta.

”Footbal in Heaven” este mult mai eficient decît toate vizitele unor fandosiți de pe la ambasade și ale altor oficiali străini la un loc. Cu aceștia numai cu pagubă te alegi, pentru că ”pune-te masă, strînge-te masă”, plimbă-l pe benzina ta și culcă-l pe banii tăi. Bașca faptul că îi mai pui și ceva la pachet. Și cîtă lume vine ca să calce pe urmele ambasadorilor din țările lor?

Promovarea Sucevei în lume o faci cu norvegianul de rînd, de exemplu, și nu cu ambasadorul Norvegiei. Cu ambasadorii rămînem cu turismul de ogradă, adică ne vin doar turiștii din județele vecine și prietene, iar noi mergem la ei.