Antrenat să traverseze crize

Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. Analistul economic scrie și pentru New Money, site-ul care ține de revista cu același nume și care a fost lansată odată cu Money Channel. Despre ce înseamnă <miopia politică> invocată într-un articol scris pentru profit.ro a spus:

”<Miopia politică> să nu considerăm că e un accident, că e o greșeală… este o miopie asumată și, în același timp, putem spune că e o formă de trădare a așteptărilor noastre, ale tuturor. Aici nu e vorba despre înclinații politice, despre simpatii politice, despre orientări politice, de stînga, de dreapta, de centru, de pro-europeni, pro-suveraniști… Cetățenii nu mai vor să audă despre neînțelegeri la nivelul guvernării. Vor să vadă rezultate, pentru că cetățenii se uită în casele lor, în buzunarele lor, la viața lor economică, strîns legate toate de foarte proasta guvernare, în general, în ultimii ani în România. Cetățenii s-au săturat să vadă scandal, neînțelegeri, conflicte. Vor să vadă predictibilitate, mai ales în zona taxelor și impozitelor, în zona fiscală. Vor să vadă o stabilitate administrativă, o coerență în administrarea statului, comunei, orașului, municipiului și județului în care trăiesc. Vor să vadă un plan concret, pentru că țara nu depinde de toanele unui lider, nu depinde de mofturile culorii tălpii pantofilor unui împopoțonat ajuns premier la un moment dat. Nu depinde de ifosele vreunei primărițe care se consideră conducătoarea a jumătate de țară. Nu depinde, în general, de umorile personale ale celor care, odată aleși de noi, ajung în niște poziții de unde se cred efectiv Dumnezei.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că, indiferent cît de proastă este politica în România, indiferent cît de potrivnică e, fără voia ei sau cu voia ei, economia reală își face în continuare treaba. Mie mi se pare că economia reală a învățat din multiplele crize pe care le-a traversat, inclusiv cele recente, induse de pandemie, de criza energetică de după pandemie… Economia reală, antreprenorii, sectorul privat, companiile nu au fost obosite de crize. A fost, dimpotrivă, antrenat să le traverseze, a fost educat, pentru că nu știa să le traverseze. Partea bună este că avem resurse în noi înșine, în economia reală, de a ține țara”.