Pe 22 mai s-au împlinit fix 20 de ani de la prima apariție a Jupânului, care, iată, a ajuns la numărul 1.000.

În acești 20 de ani, în cele 1.000 de numere s-au adunat mii de anchete, fotografii comentate, analize, interviuri, știri altfel, recenzii de carte și de film și caricaturi. Cele cîteva mii de texte au fost scrise de zeci de oameni dedicați jurnalismului sau altor profesii, dar care au avut ceva de comunicat într-o formă mai relaxată sau mai sobră. Unele colaborări s-au încheiat natural sau brutal, prin trecerea la cele veșnice a colegilor noștri. Trebuie să le mulțumim lui Cezar Straton și lui Ion Drăgușanul pentru petele de culoare ce le-au pus pe obrajii Jupânului, dar și regretatului Romică Istrati care a avut bunăvoința de a presăra parte din talentul său în paginile gazetei noastre. Mulțumiri și caricaturistului Ovidiu Bortă-BOA, care o bună bucată de vreme a ”spart” textele cu o serie de desene marcă înregistrată. Regretăm și acum moartea lui Victor T. Rusu, care ne-a lăsat fără textele sale inspirate și fără fotografiile realizate cu multă pasiune. Mai trebuie să le mulțumim lui Stelian Nistor și lui Doru Bucșu, fără de care poate că Jupânu` nu ar fi văzut niciodată tiparul și apoi tarabele și ochii cititorilor, dar și Adrianei Dascălu, Oanei Șlemco și lui Tiberiu Avram.

Încă de la bun început, ne place să credem că a fost bun începutul, ne-am propus să facem o presă altfel: una mai directă, un pic ironică și fără inhibiții. Uneori am greșit, alte ori nu am fost inspirați, cîteodată am sărit calul, alteori am fost prea reținuți. Însă, întotdeauna am lucrat cu bună credință, iar atunci cînd ne-am dat seama că am fost nedrepți ne-am cerut scuze public sau în particular.

Uneori am dezamăgit, însă nu poți scăpa la comandă de oboseală ori de plictiseală, iar bazinul județean din care ”pescuim” subiectele și personajele nu este atît de populat.

Revenind la mulțumiri, ne simțim datori să le mulțumim celor care au apărut în paginile acestei gazete, căci fără ei, președinți de țară, miniștri, parlamentari, prefecți, președinți de consilii județene, primari, consilieri județeni și locali, directori, inspectori, profesori, ingineri, medici, polițiști, pompieri, procurori și fotbaliști, Jupânu` nu ar fi existat. Le mulțumim, evident, și cititorilor, fără de care la fel nu am fi ajuns la cei 20 de ani de viață. Cititorilor care cumpără gazeta de la chioșc ori de la tarabă, dar și cititorilor de pe net, care chiar dacă nu plătesc pentru conținut ne ajută să mergem mai departe pentru că vedem că numărul celor care apreciază ceea ce facem este crescut.

Nu știm ce va fi peste 20 de ani. Numai patronii acoperișurile Bilka știu, după cum am văzut într-o reclamă. Nu știm ce va fi nici măcar peste un an. Poate că pînă la anul vom fi renunțat la ediția tipărită pe hîrtie, motivele pentru o eventuală renunțare fiind multiple. Însă, vom încerca să supraviețuim și să ne exprimăm în continuare pe pagina web a Jupânului și pe cea de pe rețelele de socializare. Vom încerca atîta vreme cît există de la miniștri pînă la consilieri locali și atîta timp cît vom constata că sînt cititori care apreciază mai mult sau mai puțin ceea ce facem.

Mulțumim!