Presa, Biserica și campania antivaccinare

”La întîlnirea cu premierul Cîțu am ridicat problema presei centrale. Mass-media de la Suceava ne sprijină foarte mult, nu are nici o acțiune împotriva vaccinării și sînt mulțumită de asta. Însă, la nivel național, avem persoane cu faimă, să zicem așa, care apar la tot felul de emisiuni, care apar în tot felul de publicații și pledează contra vaccinării. Colega mea, președinta Asociației Județene a Medicilor de Familie, Irina Franciuc, a vorbit despre implicarea Bisericii. Noi avem semnale foarte multe din partea pacienților că la sfîrșitul slujbelor preoții nu numai că nu pledează pentru vaccinare sau se abțin sau nu vorbesc deloc, ci pledează contra vaccinării cu niște argumente care nu știu ale cui sînt. Și-atunci, am spus că asta ne aduce un deserviciu grozav, pentru că se spunea ca medicii de familie să intensifice munca de lămurire a populației, a importanței vaccinării. Bun, și cînd ne lovim de toate lucrurile acestea, că la sat preotul are un rol și un cuvînt greu… De fapt, și la oraș tot așa este pînă la urmă, fiindcă oamenii brusc au devenit foarte religioși. Premierul a zîmbit și a zis că-i libertatea presei la problema mea și la problema ridicată de colega a zis că Patriarhul a spus nu știu ce. Eu consider vaccinarea ca fiind o problemă de securitate națională, care trebuie tratată ca atare. Deci, nici o atitudine ”anti” nu trebuie tolerată”. Medicul Irina Badrajan, secretar general al Colegiului Medicilor Suceava.