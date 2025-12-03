Înfumurații care conduc Suceava n-au nici o treabă cu istoria orașului

Patinoarul artificial al Sucevei de pe strada Universității zace închis. Doar deocamdată, probabil. Aflată în goană permanentă după bani, conducerea Primăriei, formată dintr-un primar PSD, un viceprimar PSD și un administrator public PNL, sprijinită de consilieri PSD și PNL slugarnici, care votează tot ce li se cere fără să îndrăznească să scoată un sunet cît de mic, vrea să ”mărite” patinoarul. Asta, ca să nu aibă cheltuieli suplimentare și să mai și scoată un ban din redevență. Dacă Primăria ar fi ținut în continuare patinoarul, atunci, lacomă de bani cum e, ar fi trebuit să scumpească biletele. Și de ce să-i înjure lumea pe luminații conducători, și nu pe cei care vor prelua patinoarul? Dacă îl va lua cineva.

De ce este lacomă conducerea Primăriei Suceava, care este plătită lunar cu mii bune de euro ca să le facă viața mai frumoasă sucevenilor? Ca să aibă bani pentru a pune două becuri și trei bănci prin parcuri, și astfel să primească aplauze de la o anumită parte a publicului. Și ca să aibă cu ce să toarne o roabă de asfalt și să tragă două linii prin parcări, ca să-i laude doamnele care-și pun ”sarmale” în păr înainte de a merge la nuntă, dar și moșnegii care ies la geam în bluză de pijama și strigă la copiii care vorbesc un pic prea tare și rîd.

În înfumurarea lor, primarul și viceprimarul, avînd sprijinul slugarnicilor consilieri locali, își permit să țină închis un patinoar care de la finele anilor `70 a făcut parte din istoria Sucevei. Acest patinoar a fost de la bun început locul unde copiii au legat primele prietenii, iar adolescenții și tinerii au trăit primele povești mai lungi sau mai scurte de dragoste. Mai ales pe vremea regimului totalitar, cînd posibilitățile de socializare și de relaxare erau limitate, patinoarul reprezenta iarnă de iarnă principalul pol de atracție. Patinoarul a fost și a rămas locul unde mii de tineri și mai puțini tineri au făcut mișcare cu plăcere și unde alți copii și tineri au făcut performanță la hochei sau la patinaj viteză. Însă, astea sînt lucruri nesemnificative pentru Buricul pămîntului 1 și pentru Buricul pămîntului 2, doi toporiști care sînt puși în principal pe demolat și pe tăiat, inclusiv ”rădăcinile” acestui oraș, nu doar rădăcinile pomilor pe care i-au îndepărtat pentru a face loc la niște asfalt pentru cîteva locuri de parcare. ”Ce istoria Sucevei? Lasă că scriem noi istorie adevărată”, par a spune Geniul nr. 1 și Geniul nr. 2, încurajați de noncombatul slugarnicilor consilieri locali și de aplaudacii de care s-au înconjurat.

Pe lîngă faptul că sînt niște lacomi și niște înfumurați, Bp 1 și Bp 2 mai sînt și incompetenți. Sau poate că efectiv doar îi doare în cot de sucevenii care vor să patineze și de aceea nu au organizat licitația pentru concesionarea patinoarului din timp, astfel încît aceasta să fie gata pînă la finele lunii noiembrie, iar firma cîștigătoare să dea drumul la treaba. Abia în urmă cu cîteva zile Primăria Suceava a făcut licitația pentru patinoar, însă aceasta a eșuat și va fi reluată la început de decembrie.

Dar, stați așa: poate că este vorba și de șmecherie. La Tîrgul de Crăciun din centrul Sucevei organizat de Primărie a apărut și un patinoar artificial, care trebuie să aibă clienți, că doar investitorii trebuie să facă bani. Cum patinoarul Sucevei stă închis din cauza Primăriei, unii dintre patinatori, forțați de situație, poate vor merge la patinoarul din centru adus de Primărie.

Bine că Cetatea de Scaun a Sucevei nu este la Primărie, ci la Consiliul Județean, fiindcă geniile care conduc Suceava ar fi concesionat-o și pe asta, după modelul ștrandului și al patinoarului, ca să aibă cine o întreține și să mai și plătească o redevență. Și dacă nu ar fi găsit clienți, ar fi lăsat-o să se ducă la vale. Dă-o naibii de istorie! Ce, Bp 1 și Bp 2 l-au pus pe Petru Mușat să o facă?