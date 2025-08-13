Cuvîntul ”mulțumesc” încă mai există

Printre județele care au trimis ajutoare pentru zonele sinistrate din județul Suceava se numără și Bacăul. Ajutoarele consistente de la Bacău au fost însoțite de o delegație numeroasă a autorităților de acolo, iar președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a ținut, evident, să le mulțumească acestora: ”În această după-amiază (7 august 2025 – n.r.) a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului. Îi mulțumesc, de asemenea, și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie. Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni.

Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând”.

Acest set de mulțumiri se adaugă mulțumirilor pe care domnul Șoldan le-a adresat public, zi de zi, reprezentanților Ministerului de Interne, celor ai diferitelor instituții ale statului și voluntarilor care au pus umărul la îndepărtarea efectelor inundațiilor și readucerea normalității în zonele sinistrate.

Un set de mulțumiri a transmis și prefectul Traian Andronachi, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Este extraordinar de important, așa cum spuneam ieri, rolul instituțiilor de presă, pentru că prin intermediul domniilor voastre am reușit ca acest mesaj de solidaritate să fie transmis opiniei publice pe o scară largă. Dacă n-ați fi fost dumneavoastră, cei din mass-media, care să ne susțineți, eforturile noastre nu ar fi ajuns la rezultatul la care am ajuns astăzi. Cu titlu de exemplu, astăzi (8 august 2025 – n.r.), în jurul orei 11.00, la Broșteni, vom primi un transport de ajutoare din partea unei asociații, dar la această vizită va fi prezentă și soția atașatului militar al Ambasadei Americii în România. (…) Moralul oamenilor (din zonele sinistrate – n.r.) este extraordinar de bun și credeți-mă că inclusiv eu mă încarc de la oamenii care sînt acolo zi de zi și văzînd diferențele de la o zi la alta nu pot să fiu altfel decît mîndru că în județul Suceava există oameni de o asemenea valoare. Oameni cărora vreau să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut. Oameni care au existat în aceste instituții ale statului, nu au apărut acum, peste noapte. Oameni care au fost aici tot timpul, oameni care merită toate laudele din partea noastră în calitate de vremelnici conducători ai Instituției Prefectului. Oameni fără de care nu s-ar fi putut face ceea ce s-a făcut pînă în prezent. De aceea subliniez, din nou, tot respectul meu și sînt mîndru că fac și eu parte din această echipă”.

Valul de solidaritate care a venit după valurile de inundații a scos la iveală faptul că în societatea românească nu a dispărut sentimentul de empatie, dar și că încă mai există cuvîntul ”mulțumesc”, care, în condiții de ”pace”, se folosește foarte rar.