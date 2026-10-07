Eșecul geniilor

România are o slăbiciune pentru genii. Odată ce am lipit eticheta aceasta pe fruntea cuiva, nu i-o mai dezlipim nici dacă omul își petrece următoarele decenii demonstrând că geniul este strict specializat și nu vine la pachet cu instrucțiuni pentru toate meseriile.

Gică Hagi a fost genial la șutul cu stângul. Nicușor Dan a fost genial la matematică. Când îi judecăm, însă, ca selecționer și președinte, ar trebui să lăsăm ambrozia amintirilor și să deschidem catastiful cu rezultate.

La întrebarea ce au produs în rolurile de astăzi, răspunsul este scurt: nula, nada, zilch, gaura din covrig. Două epave remorcate de aura trecutului, doi oameni convinși că harul dintr-un domeniu produce automat competență în oricare altul. Numai că ecuațiile nu votează în Parlament, iar mingea nu intră în poartă fiindcă selecționerul a fost cândva Maradona din Carpați.

Gică Hagi a început noua aventură la Națională punându-l pe Ianis titular și căpitan, în timp ce Nicolae Stanciu privea de pe bancă. Nu era doar fiul selecționerului, desigur. Fusese ales de vestiar, de popor, de istorie și, probabil, de Masa Tăcerii.

După înfrângerea cu Suedia și criticile cumplite, Regele a răspuns regește: la meciul următor i-a trimis în tribună pe Ianis, Drăgușin, Rațiu, Man și încă doi titulari, iar banderola s-a întors la Stanciu.

Nu corecție, nu ajustare tactică, ci o mișcare aproape schizofrenică. De la „prințul este căpitan” la „jumătate de echipă privește meciul din tribună”. Când ești genial, nu greșești. Schimbi filosofia între două fluierături de arbitru.

La Cotroceni se joacă același fotbal, numai că fără minge și fără tabelă. Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan deși știa că nu există o majoritate. A fost un soi de „na-vă, bă, nominalizare”, aruncată peste gardul Parlamentului pentru a închide niște guri și a mai consuma zece zile.

Siegfried, care este și Vasile, și-a luat însă rolul în serios. A făcut program de guvernare, a adunat miniștri, a scris 372 de măsuri și a prezentat un adevărat ”dream team”, cu zece jucători recuperați din vestiarul Guvernului Bolojan.

Era prea frumos ca să fie adevărat și prea aritmetic imposibil ca să fie Guvern.

Au urmat inevitabilele tresăriri patriotice în fața prenumelui Siegfried, de parcă Vasile nu mai conta și de parcă România ar fi dus lipsă de patrioți cu nume perfect neaoșe și conturi perfect exotice. Simonis, Murad și ceilalți cronicari ai purității guvernamentale au anunțat ceea ce știa toată lumea: Guvernul va cădea.

Nu pentru că îl chema Siegfried, nici pentru că miniștrii nu erau suficient de neaoși, ci pentru că 182 este mai mic decât 233. O problemă de matematică pe care geniul de la Cotroceni ar fi trebuit să o rezolve fără ciornă.

Guvernul Mureșan a căzut, iar președintele a ieșit să ne anunțe că am trăit „un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui Guvern”.

Observați eleganța pasei. El a desemnat candidatul fără majoritate, el a pornit mecanismul, el știa numărul voturilor, dar eșecul aparține Parlamentului. Mai mult, aventura ar fi fost „un pas necesar”.

Firește. Și Titanicul a fost un pas necesar pentru înțelegerea aisbergurilor.

Urmează alte consultări, alte fotografii în Sala Unirii, alte fețe grave și alte cești de cafea băute în numele stabilității. Bolojan este demis, dar continuă să locuiască administrativ la Palatul Victoria. Grindeanu vrea din nou să fie premier, dar Nicușor Dan numai pe el nu-l desemnează. Parlamentul nu produce majorități, președintele nu produce soluții, iar partidele așteaptă fiecare ca nebunia celuilalt să devină strategie.

Trăim într-o operă bufă montată într-un azil din care cineva a aruncat dulapul cu medicamente pe geam.

Peste toate a venit și arestarea preventivă a gurului Călin Georgescu. Ca orice eveniment care îl privește, și acesta a fost răscomentat înainte de a fi înțeles. Întrebarea „de ce acum?” a înlocuit imediat întrebarea „pentru ce?”. Dosarul vorbește despre o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro, însă credincioșii văd în cătușe un mesaj ocult, o operațiune geopolitică și, probabil, o nouă aliniere a planetelor.

Scenele din fața arestului au fost cumplite. Oameni urlând, femei plângând și aruncându-se în genunchi, o galerie aflată undeva între priveghi, concert și exorcizare. Mi-am amintit de plecarea lui Michael Jackson din București și de fata care urla, sfâșiată de durere: „Aaa, a plecat și nu mai vine niciodatăăă!”.

Numai că Michael Jackson cânta și dansa. Acesta vindea linii de credit, apă cu informație și salvarea neamului.

Guru însuși a încercat iar să ridice mâinile încătușate deasupra capului, pentru fotografia de martir pe care o repetase deja cu succes. De data aceasta, băieții care îl escortau i-au dat cu „ban”: fiecare l-a prins zdravăn de câte un braț și i-au anulat coregrafia. Revoluția spirituală a poporului român s-a încheiat într-o portieră de dubă.

Cea mai recentă petardă spune că Georgescu ar fi fost arestat pentru ca AUR să poată intra liniștit la guvernare cu PSD, fără ca guruțul să-i mai pună talpă, cum ar fi făcut în cazul Veștea. Teoria este cusută cu ață albă, dar într-o țară în care realitatea umblă cu pantalonii rupți orice cusătură pare plauzibilă. Dacă procurorii au ajuns să negocieze coalițiile mai eficient decât președintele, măcar știm unde trebuie mutate consultările: de la Cotroceni la DIICOT.

Între timp, geniile noastre continuă să trăiască din aură. Hagi din golurile marcate acum treizeci de ani, Nicușor din problemele rezolvate în adolescență. Unul schimbă jumătate de echipă după primul eșec, celălalt schimbă candidatul la funcția de premier după fiecare rundă de consultări. Amândoi par surprinși că legenda personală nu poate ține loc de tactică, majoritate și rezultat.

Domnule președinte, 182 nu este o surpriză, ci rezultatul propriei dumneavoastră decizii. Când un matematician alege în mod repetat o ecuație fără soluție, vina nu mai poate aparține numerelor.

Ați spus că am trăit un nou eșec al Parlamentului.

Nu.

Eșecul nu este Guvernul Mureșan.

Eșecul ești dumneata, domnule președinte.

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.