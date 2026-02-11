Respect și în teren, și în afara acestuia

Danemarca a cîștigat Campionatul European de handbal masculin 2026, Danemarca fiind și campioană olimpică și mondială. România s-a clasat pe locul 22, înaintea Muntenegrului și a Ucrainei, după ce a pierdut toate cele trei meciuri din grupă, cu Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. Singurul jucător al CSU Suceava din lotul României la European, Sorin Grigore, a povestit la Radio Top cum a trăit experiența turneului final și ce l-a impresionat la adversarii de top:

”Danemarca pot spune că este la un nivel ridicat pentru 10-20 de ani de-acum încolo, nu știu dacă poate să le mai facă cineva față, niște jucători extraordinari, cu o decizie în regim de viteză… jucători chiar super-extraordinari. Cum sînt și la televizor, așa sînt și pe teren.

(Marii jucători sînt cu aere sau sînt oameni obișnuiți?) Aici voiam să ajung. Eu, înainte să fiu acolo, pe teren, și să am experiența asta de a juca cu ei, mă gîndeam, văzîndu-i la televizor, că pot fi aroganți sau poate figuranți, dar nu a fost așa, m-am înșelat în privința acestui lucru. Te respectă și în teren, și în afara terenului.

(La cît de pregătit ești acum, crezi că ai putea face față într-un campionat puternic, cum ar fi, să zicem, Franța, Spania, Germania?) M-aș vedea în stare să fac față, poate mai am de jucat și de prins mai multe minute atît la echipa de club, cît și la echipa națională, dar, de ce nu?! Ar fi o provocare fantastică pentru mine să joc într-un campionat puternic, cum ați spus și dumneavoastră, Franța, poate Bundesliga, Spania… Probabil că orice tînăr și orice jucător din România își dorește să facă pasul afară, să deschidă ochii și să vadă exact cum e lumea asta a handbalului.

(Dar ție care campionat crezi că ți s-ar potrivi? Care stil de handbal?) Eu mi-aș dori să joc în Bundesliga. Nu știu germana, din păcate. Se învață, desigur. Dar toată lumea vorbește engleză. Sînt foarte mulți nordici acolo, în Bundesliga.

(Cum au fost condițiile în Danemarca?) Foarte bune. Am stat în Herning (Danemarca – n.r.) la 10 minute, cam așa, distanță de sala unde jucam. La fel, condițiile au fost super, mîncarea a fost bună. La fel și condițiile de antrenament, adică sala… Dar, ce m-a surprins pe mine, chiar am fost un pic și confuz, complexul unde făceam antrenamente – făceau și elevii ore, ore de curs, iar complexul mai era dotat cu două săli de forță și trei sau patru săli de pregătire. Adică, la fel, săli de sport în care copiii se antrenau. Săli cu dimensiuni de teren de handbal. Așa de mari, da. Erau, din ce am înțeles, trei sau patru săli la fel, cu dimensiuni de teren de handbal, și două săli de forță, în același complex. Nu era același complex unde am jucat, era separat.

(Ce Naționale mai erau acolo?) Germania, Spania. Ne-am antrenat în același complex. Sala unde am jucat are 15.000 de locuri. A fost plină la meciul cu Danemarca, iar eu, fiind în teren, în postura de jucător, mă uitam în stînga și în dreapta, era <full> de fanii danezilor. Erau fani și la celelalte meciuri, da. Aș putea să-mi dau cu presupusul, poate 2.000-3.000 de persoane, la fel, dar de obicei, înaintea meciurilor cu Danemarca, cînd juca Danemarca, se umplea sala, era <full>. (Și suprafața de joc?) Super. N-am avut probleme cu suprafața de joc, care mi se pare mie că este cea mai importantă pentru un sportiv, pentru că altfel apar dureri de genunchi, de tibii și e cel mai important să te simți confortabil. La sala LPS, de exemplu, e o suprafață destul de dură. Au fost niște colegi care au avut probleme din cauza suprafeței, dar sperăm să ne mutăm cît mai repede în sala polivalentă.

(Acum, dacă dai timpul înapoi, crezi că ați fi putut mai mult la acest campionat?) Sincer, vă dați seama că mereu este loc de mai bine, dar în meciul cu Macedonia, din punctul meu de vedere, puteam să facem un rezultat mai bun, deoarece am început meciul mai greu, am intrat mai greu, am intrat în ritmul lor, pot spune în ritmul acela bătrînesc… era 3-0, cred, în minutul 10 pentru macedoneni și am reușit să marcăm primul gol în minutul 11. La fel, un număr de greșeli personale, pot spune așa, și o lipsă de concentrare i-au făcut pe macedoneni să se distanțeze la cîteva goluri și noi, în a doua repriză, am fost nevoiți să fugim după ei ca să recuperăm handicapul. Dar, uitați și dumneavoastră cît de mult contează un meci la Campionatul European. Noi acum vom juca calificările… Eu sper, în continuare, să fiu alături de băieți și să fac meciuri cît mai bune, să fiu convocat în continuare la Națională. Încep calificările pentru Mondial. În martie va fi primul tur de calificare, vom juca cu Turcia, iar în următorul meci de calificare vom juca cu Norvegia. Și ca să ajung de unde am început, Macedonia a reușit să ne bată pe noi, s-a calificat de pe locul III și ei acum vor juca meciul de calificare direct cu Ucraina sau Slovacia. Mult mai avantajos era și pentru noi să jucăm la fel, cu o echipă de genul acesta, decît să jucăm cu Norvegia”.