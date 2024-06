Revelion 1960, la București și la Moscova

1 ianuarie 1960. Meteo. Vremea se menţine schimbătoare şi relativ călduroasă în prima parte a intervalului, apoi se va răci uşor. Cerul va fi variabil. Temporar noros. Precipitaţii locale vor cădea sub formă de ploaie, iar în nord şi în regiunea muntoasă a țării sub formă de lapoviţă și ninsoare. Vînt slab pînă la moderat din sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse între minus 8 şi plus 2 grade, iar maximele între minus 2 şi 6 grade. Asta despre vreme. Citim pe prima pagină a Scînteii cuvîntarea rostită la posturile de radio și televiziune de I. Gh. Maurer, prim ministru la acea data. Un scurt citat: ”În 1959, ideile păcii şi colaborării între popoare s-au impus tot mai mult pe arena internaţională. În relaţiile internaţionale se observă un început bun de destindere a încordării. Propunerea guvernului sovietic de a se înfăptui dezarmarea generală şi totală a cîştigat adeziunea largă a popoarelor. Nu peste mult timp va avea loc un eveniment de mare însemnătate – întîlnirea conducătorilor Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale Americii, Angliei şi Franţei, de la care popoarele aşteaptă noi rezultate pozitive în dezvoltarea colaborării internaţionale şi consolidării păcii”. De observat, Gheorghiu Dej i-a cedat locul la microfon lui Maurer de data asta, Nu se mai întîmplase… Amănuntul indica natura relațiilor dintre cei doi. Se cunoștea de pe vream cînd, ca avocat, Maurer îl vizita la Doftana ca om al lui de încredere. În martie 1965, pe patul pe care agoniza, Dej îi propune să preia postul de prim secretar al PMR. Maurer refuză.

Anul nou 1960 se desfășoară în siajul unei spectaculoase călătorii. E vorba despre turneul american al lui Nikita Hrușciov, prima vizită oficială a unui lider URSS în USA. Era efectuată la invitația lui Dwight Eisenhower, președintele SUA. A fost văzută de mulți cu speranță, ca un semn al coexistenței pașnice între cele două blocuri, american și sovietic, aflate într-o cursă a înarmărilor fără precedent. Se aștepta ca tensiunea internațională să mai slăbească întrucîtva, lumea aștepta acum îmbunătățiri și mai ales rezultate concrete în chestiunea dezarmării nucleare. După conferințele de la Yalta și Postdam erau cele mai bune zile în relațiile dintre supraputeri. Umbra războiului părea să se depărteze. Nu cred că lumea privea cu prea mare interes acest gen de știri, mai ales de Revelion. Ce atrăgea atenția era zvonul apărut prin cafenelele Capșa, Ambasador, Athenee Palace, Nestor ca Petru Dumitriu, cel mai la modă autor al regimului și preferatul ștabilor de înalt nivel, a trecut în Berlinul de Vest. Degeaba veți căuta în Scînteia, nu veți găsi nici măcar o virgulă despre evenimentul petrecut la Berlin în zona de demarcație, avînd ca protagonist un scriitor roman.

Scînteia este plină de știri despre felul cum petrec oamenii muncii Revelionul. Mai bine zis, cu ceea ce credeau ziariștii că ar fi „normalitatea”. Interesant de observat cum își închipuiau această „normalitate” ziariștii de la acel final de an 1959 și început de 1960: „Printre oamenii muncii din Capitală şi din ţară, în noaptea de Revelion, în numeroase întreprinderi şi instituţii, la cluburi, case de cultură şi cantine, la sediile gospodăriilor colective, muncitori, ingineri, tehnicieni, funcţionari şi studenţi, colectivişti au petrecut Revelionul împreună într-o atmosferă de bucurie şi voie bună. La Uzinele <23 August>, ultima seară a anului 1959 a reunit peste 600 de familii de muncitori, ingineri, tehnicieni şi funcţionari în marea sală a cantinei, împodobită sărbătoreşte, toţi cei prezenţi au ciocnit paharele urîndu-şi succese şi mai mari în noul an. In sală se aflau numeroşi fruntaşi în producţie. Printre aceştia erau sudorul Gheorghe Iliescu şi oţelarul Moise Mustaţă, şeful de brigadă Marin Seceleanu şi alţii. În anul 1959, brigada lui Marin Seceleanu a obţinut economii de peste 30.000 lei, avînd lunar o depăşire a sarcinilor de plan între 20 și 25 la sută. La Revelion a venit întreaga brigadă. <Vrem să fim împreună şi în ultima zi a anului> – a spus şeful brigăzii. Petrecerea a ţinut pînă-n zori. Pe scenă s-au perindat artişti amatori din întreprindere, precum şi artişti profesionişti, care au contribuit la buna reuşită a programului artistic.

Palatul Republicii, feeric luminat şi împodobit sărbătoreşte, freamătă de veselie, cîntec şi voie bună. Pe porţile sale, larg deschise, intră tinereţea. Peste 2.000 de tineri muncitori fruntaşi în producţie din întreprinderile bucureştene, tineri intelectuali merituoşi, studenţi români şi străini, şi elevi fruntaşi la învăţătură, tineri militari ai armatei noastre populare au venit să petreacă la tradiţionalul lor carnaval organizat de Comitetul orăşenesc U.T.M. Bucureşti, cu sprijinul C.C. al U.T.M. La programul bogat şi variat al carnavalului şi-au dat concursul artişti de frunte al Teatrului de Operetă şi de Estradă ca Ion Dacian, Virginica Romanovschi, Sili Popescu, Nae Roman, Mircea Crişan, cei mai buni solişti de muzică uşoară şi populară, printre care Dorina Drăghici, Maria Tănase, Rodica Bujor, Ştefan Lăzărescu, artişti ai Circului de Stat, orchestre de dans şi tarafuri populare, formaţii de artişti amatori. Cu prilejul noului an, tov. Virgil Trofin, prim secretar al C.C. al U.T.M., i-a felicitat călduros pe tineri, urîndu-le sănătate, fericire şi succese tot mai mari şi mai frumoase în muncă”.

Să aruncăm o privire și spre capitala lagărului comunist: Recepţia de la Kremlin. MOSCOVA 1(Agerpres). ”Aproape 7.500 de oaspeţi au fost prezenţi în noaptea de Anul Nou în Palatul Mare al Kremlinului, unde guvernul sovietic a organizat tradiţionala recepţie cu prilejul Anului Nou. Oaspeţii au fost primiţi de Averki Aristov, Leonid Brejnev, Nikita Hruşciov, Nikolai Ignatov, Aleksei Kiricenko, Frol Kozlov, Otto Kuitsinen, Anastas Mikoian, Mihail Suslov, Nikolai Şvernik, Kliment Voroşilov, Piotr Pospelov, Aleksei Kosighin, Dmitri Polianski. Au fost prezenţi miniştri, deputaţi în Sovietul Suprem al U.R.S.S., oameni de ştiinţă, artă, diplomaţi străini, patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Aleksii. Şeful guvernului sovietic, N. S.Hruşciov, i-a felicitat pe cei prezenţi cu prilejul Anului Nou. Luînd cuvîntul la recepţie, Nikita Sergheevici Hruşciov a propus un toast pentru anul ce s-a terminat şi care a demonstrat în mod grăitor posibilităţile pentru micşorarea încordării internaţionale şi pentru întărirea păcii. Şeful guvernului sovietic şi-a exprimat convingerea că anul 1960 va fi un an şi mai bun… Referindu-se la programul dezarmării generale şi totale prezentat de U.R.S.S. la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, N. S. Hruşciov a spus: <Dacă propunerile noastre vor fi acceptate, sîntem gata în orice moment să desfiinţăm armata noastră şi toţi militarii noştri vor saluta această hotărîre. Dar dacă adepţii „Războiului Rece“ ne vor atrage în labirintele unor dispute nesfîrşite, trebuie noi oare să mergem pe calea pe care vor să ne împingă ? Nu ar fi mai bine – a remarcat N. S. Hruşciov – să ne gîndim noi înşine şi să reducem în mod unilateral forţele noastre armate, dar să amplasăm rachete pentru apărarea frontierelor noastre?>”.

Stelian Tănase

Fragment din volumul în pregătire (2025) ”O lume nebună de legat”