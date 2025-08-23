Patru cărți de luat cu tine la plajă

Pentru ca o vacanță să fie cu adevărat reușită, din bagaj nu trebuie să lipsească romane alese cu cea mai mare grijă. Fie că sunt thrillere pentru pasionații genului, interesante povești de viață sau nonficțiune inspirată de realitatea cotidiană, Editura TREI vine în sprijinul celor care-și fac lista de lectură de vacanță cu 4 recomandări de cărți „pe val”, numai bune de luat la plajă.

Cât ai clipi – un thriller inedit despre destin și liber arbitru

Pentru iubitorii de thriller, una dintre cele mai inspirate alegeri pentru această vară este romanul scris de Liane Moriarty, ”Cât ai clipi”. Combinație perfect echilibrată de mister, umor și dramă, cartea are o intrigă captivantă. Nimic neobișnuit nu se întâmplă în timpul zborului de la Hobart la Sydney, în afară de faptul că o femeie începe să prezică vârsta și modul în care vor muri tovarășii ei de călătorie. Totul pare o glumă – mai mult sau mai puțin reușită – până când oamenii încep să moară exact în ordinea prezisă de „Doamna Morții”. Scriitoarea tradusă în peste 40 de limbi reușește să construiască un roman foarte bine calibrat despre destin și liberul arbitru, iubire și lupta de a păstra certitudinile într-o lume în care nimic nu e sigur.

Jacaranda – o saga de familie despre traumă transgenerațională și vindecare

Tradus în peste 45 de țări, adaptat pentru marile ecrane și distins cu importante premii literare, Gaël Faye este unul dintre cei mai apreciați scriitori francezi contemporani. ”Jacaranda”, roman publicat de Editura Trei, s-a aflat pe lista scurtă a cărților care au concurat pentru Premiul Goncourt și a Câștigat Prix Renaudot în 2024. Sensibilitatea, empatia, complexitatea temelor și răspunsurile pe care le oferă la probleme universale sunt parte din succesul romanului scris de autorul franco-rwandez. Pe fundalul Rwandei devastate de genocidul împotriva populației tutsi – „ultimul genocid din secolul XX” – Gaël Faye reflectează asupra modului în care trauma se transmite de la o generație la alta. Maiestuosul jacaranda, copacul preferat al Stellei, devine un simbol nu doar al generațiilor sacrificate de istoria violentă a Rwandei, ci și al rezilienței și capacității de regenerare. Poveste despre prietenie și atașament, ”Jacaranda” este un roman de familie, dar și unul al formării, urmărind maturizarea lui Milan, protagonistul cărții. Parțial inspirată din viața autorului, cartea lui Gaël Faye descrie modul în care istoria interferează atât cu destinul individual, cât și cu cel al unei generații și al unei națiuni.

Grădina cețurilor din amurg – un roman incitant și delicat ca o stampă japoneză

Despre romanul malaezianului Tan Twan Eng s-a spus că este „înșelător de liniștit”. Poetic și cu o scriitură apreciată pentru eleganța ei, ”Grădina cețurilor din amurg” oferă – pe lângă mister și un dramatism aparte – și o poveste plină de acțiune. Plasată în Malaezia, acțiunea romanului câștigător al premiului Walter Scott introduce cititorii într-o lume facinantă, urmărind o poveste dezvoltată pe trei planuri temporale. În Malaezia anilor 1980, după încheierea carierei de judecătoare, Teoh Yun Ling se întoarce la Yugiri, într-o grădină izolată dintr-o zonă muntoasă, pe care nu a mai vizitat-o de trei decenii. Înainte ca boala care o atacă cu brutalitate să-i fure memoria și amintirile, Teoh Yun Ling dorește să amenajeze grădina japoneză în amintirea surorii ei, victimă într-un lagăr japonez de prizonieri. Pentru aceasta apelează la enigmaticul Aritomo, fost grădinar al împăratului Japoniei. Jonglând abil cu planurile temporale, Tan Twan Eng construiește un roman la fel de incitant și delicat ca o stampă japoneză. Mistere care par de nepătruns însoțesc personajele pe tot parcursul poveștii. Cel mai întunecat dintre acestea pare să fie chiar cel al lui Teoh Yun Ling, despre care nimeni nu știe cum a reușit să fie unica supraviețuitoare a lagărului japonez de prizonieri de război.

Vreau – Gillian Anderson dezvăluie cele mai provocatoare fantezii erotice ale femeilor

Apărută de curând la Editura Trei, cartea semnată de actrița și scriitoarea Gillian Anderson vorbește necenzurat despre tabuurile sexuale ale femeilor din lumea întreagă. Adevărată platformă oferită femeilor pentru a-și exprima cele mai intime dorințe, cartea lui Gillian Anderson cuprinde 174 de scrisori selectate de autoare, prin care femei de diferite rase, religii și naționalități mărturisesc, la adăpostul anonimatului, ceea nu au îndrăznit niciodată să spună nici măcar partenerilor sexuali. „Vreau să înlătur tabuul legat de fantezii și să aduc în locul lui bucuria și entuziasmul, cu speranța că această carte, aceste scrisori, prin dezvăluire, reprezentare și identificare, vor putea fi inspiraționale”, declară autoarea. Cartea lui Gillian Anderson nu este doar o simplă incursiune în imaginarul lumilor sexuale ale femeilor, ci caută motivele din spate dorințelor ascunse. Ce nevoie trădează fiecare fantezie? Ce aspirații sau suferințe se află dincolo de ele? Un alt aspect provocator al cărții este că celebra actriță și scriitoare a inclus printre cele 174 de scrisori și propria fantezie sexuală, îndemnând cititorii să o descopere.

