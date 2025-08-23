- Un sucevean păcălit cu investiții profitabile a scăpat cu o pagubă de doar 1.000 de lei.
- Agresiune în familie la Vadu Moldovei. Un bărbat a sunat din București pentru a sesiza faptul că tatăl său o agresează pe mama sa.
- Ceartă pe moștenire într-o familie la Ipotești încheiată cu furtul unui televizor și a unui aragaz.
- Șofer fără permis, la volanul unui Ford cu ITP și RCA expirate, prins în Suceava. În mașină mai erau două femei, cu doi prunci de două săptămîni.
- Bărbat de 63 de ani, obligat să părăsească locuința și să poarte dispozitiv de supraveghere, după ce și-a agresat iubita de 56 de ani.
- Bărbat reținut după ce și-a agresat concubina cu care a venit din Olanda în vacanță la Vatra Dornei.
- Un bărbat care a încercat să incendieze locuința fratelui, arestat după ce a încălcat mai multe ordine de protecție.
- Încă un sucevean păcălit pe OLX: A plătit un laser și a primit două cutii de vopsea.
- Un șofer beat criță de dimineață a lovit o mașină parcată la Moldova Sulița.
- Bătaie ca-n filme în cartierul de romi din Cîmpulung Moldovenesc – patru scandalagii au fost reținuți.
- Accidente, zilnic, cu căzături serioase de pe trotinete electrice.
- Proprietarul cosise lucerna și o lăsase la uscat, dar cînd a revenit la teren a avut surpriza să constate că nu mai era nimic.
- Cînd a mers pentru a vedea care este starea culturii, a observat cu stupefacție că jumătate din suprafața de ceapă dispăruse.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă