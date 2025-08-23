Măturătorul de presă

Un sucevean păcălit cu investiții profitabile a scăpat cu o pagubă de doar 1.000 de lei.

Agresiune în familie la Vadu Moldovei. Un bărbat a sunat din București pentru a sesiza faptul că tatăl său o agresează pe mama sa.

Ceartă pe moștenire într-o familie la Ipotești încheiată cu furtul unui televizor și a unui aragaz.

Șofer fără permis, la volanul unui Ford cu ITP și RCA expirate, prins în Suceava. În mașină mai erau două femei, cu doi prunci de două săptămîni.

Bărbat de 63 de ani, obligat să părăsească locuința și să poarte dispozitiv de supraveghere, după ce și-a agresat iubita de 56 de ani.

Bărbat reținut după ce și-a agresat concubina cu care a venit din Olanda în vacanță la Vatra Dornei.

Un bărbat care a încercat să incendieze locuința fratelui, arestat după ce a încălcat mai multe ordine de protecție.

Încă un sucevean păcălit pe OLX: A plătit un laser și a primit două cutii de vopsea.

Un șofer beat criță de dimineață a lovit o mașină parcată la Moldova Sulița.

Bătaie ca-n filme în cartierul de romi din Cîmpulung Moldovenesc – patru scandalagii au fost reținuți.

Accidente, zilnic, cu căzături serioase de pe trotinete electrice.

Proprietarul cosise lucerna și o lăsase la uscat, dar cînd a revenit la teren a avut surpriza să constate că nu mai era nimic.