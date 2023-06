Patru cărți de la Editura Trei

Colecția Young Fiction Connection a Editurii Trei s-a îmbogățit cu noi apariții editoriale semnate de patru autoare foarte apreciate de cititorii adolescenți. Acum în librării puteți găsi ”Nemurire. O poveste de iubire” de Dana Schwartz, ”Fata care a căzut în adîncurile mării” de Axie Oh, ”Loveless” de Alice Oseman și ”O familie de mincinoși” de E. Lockhart.

”Nemurire. O poveste de iubire” de Dana Schwartz

Este continuarea bestsellerului ”Anatomie. O poveste de iubire”. Autoarea continuă să îmbine perfect ficțiunea cu evenimentele istorice, creînd un tablou detaliat și captivant al vieții din Regency London.

În mult așteptata continuare a romance-ului gotic ”Anatomie. O poveste de iubire”, Hazel Sinnett este singură și pe jumătate convinsă că evenimentele din anul precedent – nemurirea, fiola lui Beecham – au fost o născocire a propriei imaginații. Ea nici măcar nu știe dacă Jack este viu sau mort. Tot ceea ce poate face acum este să-și trateze pacienții și să se ocupe de întreținerea Castelului Hawthornden, care se degradează pe zi ce trece. Cînd salvarea unei vieți duce la arestarea sa, Hazel pare sortită să putrezească în închisoare – pînă la apariția unui mesaj: i se cere să fie medicul personal al Prințesei Charlotte, nepoata bolnavă a regelui George al III-lea. Curînd, Hazel este atrasă de farmecul și romantismul de la palat, unde toată lumea are ceva de ascuns – în special membrii enigmatici și geniali ai clubului cunoscut sub numele de Companionii Morții. Pe măsură ce munca o leagă tot mai mult de curtea britanică, Hazel realizează că viitorul său ca medic chirurg nu este unica miză pentru ea. Forțe malefice acționează în interiorul monarhiei, iar Hazel poate fi singura capabilă să îndrepte lucrurile.

„O serie de concepte interesante ies la suprafață în această duologie – drepturile intelectuale ale femeilor, prețul nemuririi, rolul cunoașterii științifice în societate, tensiunile de clasă și multe altele. O scriitură desăvîrșită”. – Kirkus Reviews

Dana Schwartz este scenaristă de televiziune și fondatoarea podcastului cu temă istorică Noble Blood. Ca jurnalist și critic, Schwartz a scris pentru Entertainment Weekly, Marie Claire, Glamour, GQ, Cosmopolitan, Vanity Fair și alte publicații. A mai scris: Choose Your Own Disaster și The White Man’s Guide to White Male Writers of the Western Canon. La Editura Trei a mai apărut Anatomie. O poveste de iubire.

”Fata care a căzut în adîncurile mării”

Axie Oh debutează în colecția Young Fiction Connection cu volumul ”Fata care a căzut în adîncurile mării” – o reinterpretare în cheie feministă a basmului coreean ”Povestea lui Shim Cheong”. Cartea este bestseller New York Times, ABA Indie și Publishers Weekly și a fost nominalizată la Goodreads Choice Award.

De generații întregi, furtuni cumplite fac ravagii în ținutul natal al Minei. Poporul crede că Zeul Mării, cîndva protectorul său, l-a condamnat la moarte. Ca să-l îmblînzească, în fiecare an o fecioară este aruncată în apele mării pentru a fi mireasa zeului, punînd astfel capăt urgiilor. Lumea spune că Shim Cheong, cea mai frumoasă fată din sat – și iubita lui Joon, fratele Minei -, i-ar putea fi mireasă. Dar în noaptea cînd Cheong urmează să fie sacrificată, Joon pornește pe urmele ei, chiar dacă știe că asta îl va costa viața. Ca să-și salveze fratele, Mina se aruncă în apele mării în locul lui Cheong. Ajunsă pe Tărîmul Spiritelor, Mina îl caută pe Zeul Mării și îl găsește cufundat într-un somn vrăjit. Cu ajutorul unui tînăr misterios pe nume Shin, Mina se luptă să-l trezească și să oprească odată pentru totdeauna furtunile ucigașe. Dar trebuie să se grăbească, pentru că pe Tărîmul Spiritelor, zilele îi sînt numărate…

„O poveste fantastică plină de inspirație despre cum să-ți construiești propriul destin”. – The New York Times

„Axie Oh țese o poveste deosebit de captivantă. Este tărîmul ideal în care vrei să te pierzi”. – Kirkus Reviews

Axie Oh provine dintr-o familie de emigranți coreeni în Statele Unite. S-a născut la New York și a crescut în New Jersey. A studiat istoria Coreei și scriere creativă la University of California San Diego și deține un master în scriere creativă pentru tineri la Lesley University. Printre pasiunile sale se numără K-pop, benzile desenate japoneze și ceaiul cu lapte. Este autoarea seriei Rebel Soul și a romanului XOXO, bestselleruri New York Times.

”O familie de mincinoși”

La nouă ani de la apariția volumului ”Mincinoșii”, E. Lockhart revine cu un prequel captivant – ”O familie de mincinoși” – care a devenit #1 bestseller New York Times la scurt timp după apariția în Statele Unite ale Americii.

Dacă ți-a plăcut ”Mincinoșii”, atunci povestea despre istoricul rupturilor și al fidelităților adînc înrădăcinate în familia Sinclair este cartea pe care o așteptai. O familie de mincinoși ne poartă înapoi pe idilica insula Beechwood, în jurul anului 1987, o epocă magică a privilegiilor, a primei iubiri și a evenimentelor șocante ce răstoarnă viețile surorilor adolescente Sinclair. Vechile secrete de familie ies la iveală, iar altele noi sînt îngropate în acest roman vrăjitor al familiei și tragediei, dragostei și trădării.

Povestea unei alte veri, a unei alte generații – și secretele care o vor bîntui vreme de decenii. O insulă privată bătută de vînturi, din largul coastei Massachusetts. Un ocean flămînd, clocotind de secrete și tristețe. O moștenitoare temperamentală, dependentă. Un băiat irezistibil, imprevizibil. O vară plină de trădări de neiertat și de greșeli teribile.

„Poetică și profundă… Am anticipat că, la un moment dat, va veni o întorsătură de situație de-a dreptul șocantă. Și, wow, chiar asta s-a întîmplat”. – The New York Times

„O analiză bine structurată, pe fundalul unei atmosfere tensionate, a geloziei, iubirii și loialității familiei”. – Publishers Weekly

E. Lockhart a absolvit Columbia University cu o teză de doctorat despre romanul englez din secolul al XIX-lea. În 2013 a fost președinta juriului la secțiunea Young People`s Literature pentru National Book Awards. La Editura Trei, de aceeași autoare au apărut: Lista iubiţilor mei (distins, în 2006, cu ALA Best Books for Young Adults), Scandaloasa poveste a lui Frankie Landau-Banks (finalist National Book Award 2008 şi nominalizat la Premiul Michael L. Printz 2009), Mincinoșii (bestseller New York Times), Cum să fii o fată rea (scris în colaborare cu Sarah Mlynowski şi Lauren Myracle) și Impostoarea.

”Loveless”

”Loveless” de Alice Oseman este o poveste emoționantă despre descoperirea și acceptarea propriei identități. Un roman frumos și sincer care încearcă de demonteze multe presupuneri sociale despre sex, dragoste, familie și prietenie. Georgia n-a fost niciodată îndrăgostită, nu s-a sărutat cu nimeni, nici măcar n-a făcut o pasiune pentru cineva – dar, fiind o cititoare împătimită de fanfiction romantic, e convinsă că într-o bună zi își va găsi perechea. Aflată în primul an de facultate, într-un oraș nou departe de casă, Georgia e pregătită să descopere tainele dragostei. Și dat fiind că o are alături pe colega ei de cameră, o fată simpatică și sociabilă, și face parte din Clubul Shakespeare, visul său adolescentin e pe cale să se împlinească. Dar cînd planul pe care l-a gîndit o îndepărtează de prietenii ei, Georgia se trezește în propria tragi-comedie și începe să se întrebe de ce iubirea pare un lucru atît de simplu pentru alții, dar nu și pentru ea. Cu noile concepte ciudate pe care le aude în jur – asexual, aromantic -, Georgia e mai nesigură ca niciodată de sentimentele ei.

„O carte dezarmant de sinceră, care explorează cu adîncă înțelegere sufletul adolescentin”. – Independent News

Alice Oseman s-a născut în 1994 în Kent, Anglia. A absolvit Durham University și e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, printre care se numără Solitaire, Radio Silence și I Was Born for This. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards. Loveless a fost recompensat cu YA Book Prize.

Editura Trei