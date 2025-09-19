O FOTOMODELĂ angajată VREME DE CEVA TIMP

Nu cu mult timp în urmă, un domn, de altfel bine intenționat, mi-a atras atenția că unul din clienții aproape permanenți ai acestei rubrici, domnișorul Victor Vreme de la România TV, are în CV o chestie care te lasă măcar pe gînduri, dacă nu mut de-a dreptul: cică, distinsul ar fi studiat la un fel de școală sau universitate londoneză. Nu vă dau numele ei, însă vă spun că din cele cîteva rînduri scrise pe chestia asta n-am înțeles dacă Victoraș ăsta a fost acolo elev sau student, ori dacă n-o fi studiat la vreo filială a acestei școli de prin Otopeniul său natal. Vă zic, însă, că știu cum e o facultate din Anglia, iar unul care a petrecut vreo patru ani acolo și și-a luat și o licență muncită se exprimă complet diferit de ceea ce-i curge pe gură lui Victoraș ăsta. Diplome? Păi, nu de asta s-a inventat internetul? Fiindcă nu de studii universitare în Marea Britanie (sau oriunde în galaxie, inclusiv în România!) e nevoie, ci maximum de o clasa întîi ajutătoare (poa’ să fie și de două ori, cu tot cu repetenție!) pentru a te exprima precum a făcut-o dl. Victor Vreme pe 7 septembrie, la ora 12.13, la RTV, desigur: ”… este o FOTOMODELĂ, angajată la Ministerul Educației”! Cartea aia groasă pe care Victoraș nu și-a asumat niciodată riscul de a o cere de la vreun coleg, ca să nu-i cadă naibii pe vreun picior, numită DEx, nu cuprinde respectivul cuvînt. Există doar ”fotomodel”, ceea ce înseamnă că nu are și o formă pentru feminin, cum știe Victoraș că ar trebui. Chiar așa: pariază cineva că studiosul pe meleaguri britanice știe că la spital te consultă DOCTORA, iar aia care conduce avioane este o PILOATĂ?

În aceeași zi, mai devreme decît bazaconia de mai sus, adică la 10.29, același post tv, unic pe planeta asta prost făcută, are o poveste din alea cum numai acolo pot fi găsite, cu predilecție în weekend, despre o fată, care, abuzată de propriul soț, ”… a fost obligată să întrețină relații sexuale cu diverși clienți VREME DE CEVA TIMP”! Hai, recunoașteți că e totuși un dar: ăsta de a transforma orice dramă sau tragedie în subiect comic și de a te deturna din fireasca emoție și compasiune către hohote de rîs. Știți cum vin de se potrivesc lucrurile în viață? Uite-așa: aia care nu-i destul de frumușică pentru a ajunge FOTOMODELĂ și ulterior angajata Ministerului Educației, tot are asigurat un loc de muncă la RTV, cu condiția să fi repetat măcar o dată clasa I ajutătoare.