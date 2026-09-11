Nu ne luați de proști!

Weekend-urile 21-23 și 29-30 august îmi vor rămîne în amintire ca zilele și nopțile cele mai întunecate din întreaga istorie a televiziunii din Republica România, cel puțin pentru perioada de după Revoluție încoace. A fost mai întîi, în varianta de 3 zile, un fel de festival de muzică ușoară, desfășurat la Mamaia, despre care mi-am propus să scriu mai pe larg în rubrica ”Cînt și rock…”, în organizarea Consiliului Județean Constanța și a Televiziunii Române, care nu ratează nici un prilej de a se face de tot rîsul cînd se bagă în muzică: fie festivaluri ca ăsta, fie concursuri de preselecție pentru Eurovision. Nu știu ce duh rău s-a aciuat pe acolo din vremea lui Ceașcă și nu se dă dus nici de-al naibii. Între ceea ce ne-a oferit TVR pe 21-23 august (aoleu!, asta o fi: dacă tot era 23 august, atunci au sărbătorit ca în vremurile ”bune”, ale comunismului atotbiruitor!) și gloriosul festival de creație de la Mamaia din anii ’60 – ’80 nu a fost absolut nici o deosebire, de la muzica anacronică, pînă la prezentarea rămasă și ea ancorată tot în eternitatea comunistă, cu zîmbete false și limbaj de lemn dus la perfecțiune. Asta însă nu-i decît preambulul. S-au dat și niște premii unor piese care stîrneau fie hohote, fie greață profundă, au fost și niște recitaluri de toată mila / sila, culminînd cu al lui Bobby Solo care, din cînd în cînd, părea viu, în fine: s-a încheiat panarama.

Numai că… țineți-vă bine! De a doua zi, televiziunea noastră favorită în această rubrică, România TV, a început să promoveze… festivalul de la Mamaia (ăsta care se încheiase, făcut de TVR) ca pe un produs propriu care urma să aibă loc pe… 29-30 august! Toată săptămîna ne-au arătat imagini din ce fusese, anunțîndu-ne ceas de ceas că… va fi! Așa că pe 29-30, în ciuda legii și în ciuda bunului simț elementar, RTV ne-a adus în ecran festivalul de cu o săptămînă în urmă, prezentatorul de știri Ioan Korpos prefăcîndu-se că e pe acolo, în niște imagini suprapuse în care grohăia că e live și că urmează nu știu cine.

După toate legile lumii asta este fals și uz de fals, dezinformare cu premeditare, reclamă mincinoasă etc. Este fraudă comisă în fața a milioane de martori. CNA tace ca mortu’-n… culisele festivalului. De ce? Cîți bani or fi fost în joc? Dar pretind să nu fiu luat de prost zi de zi, timp de o săptămînă, ceas de ceas, alături de milioanele de alți proști de care vorbeam mai sus.