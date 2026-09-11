Ideile trebuie transformate în produse

Analistul economic Daniel Apostol vorbește, într-un articol publicat pe profit.ro, cu titlul <Poate Europa să-și mai permită propriul model?>, despre presiunile tot mai mari asupra modelului economic european și susține că Uniunea Europeană trebuie să își regîndească prioritățile, în condițiile în care trebuie să finanțeze simultan energia, tranziția verde, apărarea, protecția socială și dezvoltarea tehnologică:

”Ce își doresc europenii? Energie ieftină, decarbonizare, industrie competitivă, în același timp, mai nou dorim și o reînarmare, vrem protecție socială, vrem autonomie, vrem investiții masive în tehnologie și vrem și disciplină fiscal și bugetară. Și toate aceste dorințe sînt firești și sînt legitime. Problema este că fiecare în parte costă și costă foarte mult.

Uniunea Europeană trebuie să finanțeze aproape simultan, să acopere aceste costuri și aici se suprapune marea problemă a lipsei de competitivitate europeană, drept pentru care modelul pe care l-a avut pînă acum Europa, cu acces facil la comerț global, la lanțul de aprovizionare, la energie relativ accesibilă pînă de curînd, pînă în urmă cu 3-4-5 ani, tranziție verde, protecție socială extinsă…, toate chestiile astea trebuie introduce într-un nouă paradigmă, într-un nou model. Pentru că acum întreaga lume concurează: și pentru energie, și pentru capital și finanțe, și pentru tehnologii noi, și pentru materii prime, și pentru capacitate industrială, și, mai ales, și nu în cele din urmă, ci poate deasupra tuturor, întreaga lume concurează pentru securitate. O competiție pentru securitate care obligă Uniunea Europeană să-și regîndească chiar definiția modelului economic, definiția propriei securități și definiția competitivității.

Nu mai merge așa. Partea frumoasă e că Europa nu duce lipsă de idei, adică la nivelul Uniunii Europene aveam resursele de judecată, de planificare, de gîndire, de cercetare, dar duce lipsă, din cîte constat eu, în competiția asta globală în care e într-o menghină între măreața economie a Statelor Unite ale Americii și viteza de transformare a economiei chineze, duce lipsă de transformarea ideilor și a cercetării în produse, și în companii europene care să aibă putere să activeze global”.