Din culisele romanului ”Fiicele mării. Iris”: patru surori, patru identități literare și o poveste de familie care traversează continente

”Fiicele mării. Iris”, primul volum din seria ”Fiicele mării”, semnat de scriitoarea britanică Eleanor Buchanan, spune povestea a patru surori și a unui blestem rostit de un tată îndurerat de pierderea fiicelor sale răpite. O poveste care începe în urmă cu aproape cinci mii de ani, pe un promontoriu din Skara, și ajunge, peste generații, în Ceylon, Australia și Londra.

Dar în spatele romanului se află o altă poveste, aproape la fel de surprinzătoare ca cea din roman. Eleanor Buchanan este cea mai recentă identitate literară a unei scriitoare cu o carieră de peste trei decenii, care a publicat sub mai multe nume și în registre foarte diferite, de la romane de dragoste la ficțiune istorică. Iar unele dintre firele din ”Fiicele mării. Iris” duc chiar spre propria familie: un străbunic plecat în Ceylon în secolul al XIX-lea, o străbunică ajunsă în Australia și sute de mii de cuvinte păstrate în scrisorile trimise acasă.

Între ficțiune și biografie se conturează astfel câteva dintre poveștile din culisele romanului: cele patru pietre din Skara, surorile Blackmore împrăștiate în lume, cele patru identități literare ale autoarei și călătoriile care au precedat cu mult scrierea acestei serii.

O legendă veche de mii de ani și patru surori împrăștiate în lume

Povestea romanului începe în anul 2800 î.Hr., când, potrivit legendei, un tată ridică patru pietre pe promontoriul din Skara pentru a-și călăuzi acasă fiicele răpite și rostește un blestem asupra celui care le va răsturna: familia acestuia va fi distrusă, iar copiii lui vor fi împrăștiați peste mări și țări, până când toate fiicele sale se vor reuni.

Blestemul pare să se împlinească aproape cinci mii de ani mai târziu, în Scoția anului 1931, când Charles Blackmore dărâmă pietrele străvechi de pe peninsula Skara, pentru că „stricau priveliștea” din fața noii sale reședințe. La scurt timp, averea familiei se pierde, soția lui moare, iar cele patru fiice sunt nevoite să plece fiecare pe alt drum, luând cu ele doar inelele făcute din colierul mamei: safirul pentru Daisy, cea mai mică, piatra-lunii pentru Lily, gresia pentru Rose și opalul, cu adâncurile lui albastre, pentru Iris. „Amelia desfăcuse cele patru pietre din colier și le transformase în inele pe care fiicele sale să le poarte în amintirea ei.”, scrie Eleanor.

Cea mai mare dintre surori, Iris, pornește într-o călătorie care o poartă din Scoția în Ceylon, actuala Sri Lanka, și apoi în Australia, în speranța că unchi său îi va putea salva familia. În prezent, pe un alt fir narativ, tânăra Roz Chatton se stabilește la Londra după moartea mamei sale și descoperă, într-un anticariat, un tablou cu pietrele din Skara, care o intrigă într-un fel misterios și face ca inelul de pe mâna sa să pulseze. De aici începe o călătorie extraordinară, în urma căreia va recupera o parte din istoria neștiută a familiei sale.

Romanul a atras interesul editorilor internaționali încă dinainte de publicare, drepturile de traducere fiind vândute în 19 țări. Scriitoare precum Santa Montefiore, Karen Swan, Fiona Valpy și Clare Flynn au recomandat cartea pentru construcția amplă a poveștii și forța atmosferei, iar Santa Montefiore a descris-o drept un roman „imposibil de lăsat din mână”.

O autoare cu patru identități literare

Dincolo de poveste, unul dintre cele mai neașteptate lucruri despre ”Fiicele mării” ține chiar de numele autoarei. Eleanor Buchanan este un nou pseudonim al scriitoarei britanice Pamela Hartshorne, autoare cu o carieră de peste trei decenii în literatura de gen.

Pamela Hartshorne are, astfel, patru identități literare. Pe lângă numele său real, este și Jessica Hart și Flora Harding, iar acum, Eleanor Buchanan.

Sub pseudonimul Jessica Hart, autoarea a scris aproximativ 60 de romane de dragoste, o carieră care i-a adus numeroase premii. Ca Flora Harding, a semnat la HarperCollins romanele Before the Crown și The People’s Princess, inspirate de personaje și episoade din istoria familiei regale britanice. Aceste romane au o legătură directă cu cercetarea sa academică. Pamela Hartshorne deține un doctorat în Studii Medievale, obținut în 2004 la Universitatea din York, cu o teză despre percepția spațiului public în orașul York la sfârșitul Evului Mediu și începutul epocii moderne. Unii dintre oamenii reali descoperiți în arhive în timpul cercetării au ajuns, ficționalizați, în paginile cărților sale.

O biografie la fel de neobișnuită ca poveștile pe care le scrie

Dacă personajele sale pornesc adesea în călătorii neașteptate, nici traseul autoarei până la literatură nu a fost unul obișnuit. Înainte de a se dedica scrisului, Pamela Hartshorne a fost secretară la departamentul extern al ziarului The Observer, bucătăreasă la o fermă de vite din Australia, interpretă într-o expediție în Camerun, profesoară de engleză în Jakarta și asistentă de producție la un teatru din Regent’s Park, Londra.

Călătoriile au făcut parte din viața ei încă din copilărie. S-a născut la Accra, în Ghana și a crescut în mai multe țări africane. Mai târziu, a călătorit în locuri extrem de diferite precum Tanzania, Africa de Sud, Papua Noua Guinee, Oman, Australia, Nepal, India, Pakistan, Afganistan, Iran, Turcia, Camerun, Algeria, Statele Unite, Egipt, Kenya, Belize sau Sri Lanka. A studiat franceza la Universitatea din Edinburgh, iar astăzi locuiește în York, orașul căruia i-a dedicat un doctorat în cercetare istorică.

Experiența acestor călătorii se potrivește firesc cu universul ”Fiicele mării”, o serie în care personajele traversează continente, iar locurile prin care trec sau trăiesc au un rol important în construcția poveștii.

Există și o legătură personală între biografia autoarei și geografia din ”Fiicele mării”. În 1869, străbunicul ei, Bertram Fulke Hartshorne, a plecat în serviciul colonial din Ceylon și, timp de cinci ani, a scris familiei la fiecare două săptămâni. Corespondența păstrată însumează peste 400.000 de cuvinte, iar autoarea lucrează de mai mulți ani la editarea ei pentru publicare. În aceeași perioadă, străbunica sa dinspre mamă a plecat spre Australia. Fără să bănuiască, destinele celor doi bunici aveau să-i ofere autoarei o parte din inspirația pentru călătoria lui Iris.

Cel de-al doilea volum al seriei, The Moonstone Sister, centrat pe Lily, este anunțat în Anglia pentru ianuarie 2027.

Editura Trei