Micu fără Bere

Pentru că nu i-au mai ajuns vizitele la lăcașurile de cult din județul nostru, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a fost în pelerinaj și pe traseul Via Mariae, care pleacă de la Văratec și Agapia, din județul Neamț, și ajunge la Voroneț. Printre pelerinii care au făcut traseul s-a numărat și administratorul public al Județului Neamț, Lucian-Ovidiu Micu.

Nu avem informații că unul dintre pelerinii care au bătut drumul alături de domnul Robu s-ar numi Dan-Marian Bere.

Ana are bere