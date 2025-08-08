Neamul – călăuză, ilegalist și prevăzut cu pipote!

Nu mai fac obișnuita introducere, conform regulilor compunerii, ci intru direct în subiect, fiindcă bogăția de anomalii e deja copleșitoare, cu toate că o săptămînă întreagă n-am avut televizor la îndemînă. Puneți-vă centurile, pornim!

Așadar, marți, 15 iulie, interpelat pe trotuarul din zona Poliției (unde merge săptămînal să fie văzut), pus pe sticlă la 13.12, la RTV, și redifuzat cît a fost ziua de lungă, dl. fost eventual preș. Călin Georgescu a băgat două d-alea grele, adînci. Prima: ”Să știți că Trump a notat tot ce se întîmplă în România!”, ceea ce e și dătător de speranțe, dar și neliniștitor: să fi notat Trump că FCSB joacă mizerabil, că pepenii de Dăbuleni s-au scumpit în draci, că virgulă cîmpurile nu pot fi udate fiindcă te amendează nu știu cine, și că Bobby Cușnir, subprimar și deci semistăpîn al Sucevei, a inventat amenzi pentru mașinile care nu plătesc parcarea cît alimentează cu energie electrică și pregătește amenzi și pentru pietonii care ”parchează” în cimitire pentru a aprinde o lumînare la mormînt!? Tot dl. Georgescu a continuat: ”Poporul român va cuceri lumea prin iubire. Este un neam-călăuză!”. Am analizat. Nu mi-a ieșit: nu pricep legătura dintre cuceririle din iubire (oare pe bază de iubire o fi cucerit Putin Ukraina!?) și aptitudinile de ghid turistic ale neamului ăstuia care pe cine și către unde o fi avînd de gînd să călăuzească!?

Desigur, tot la RTV, joi, 31 iulie, la 10.40, o știre e prezentată astfel: ”Premierul ILEGALIȘTILOR face…”. Mamă-mamăăăă! O fi avînd Bolojan vreo 130 de ani, că nu-i arată!? Fiindcă ILEGALIȘTI erau numiți (sinonime: anarhiști, activiști ai unei mișcări ilegale) membrii Partidului Comunist Român de dinainte de Al Doilea Război Mondial, cînd PCR era în ILEGALITATE. Iar Ceaușescu îi trata ca pe eroi, el însuși fiind ilegalist. Panarama de la RTV e convinsă, se vede, că infractor = ilegalist!

De final, una epocală de la ”Ce spun românii”: vineri, 18 iulie, rugat să numească ”un organ mare din corp”, domnul concurent n-a găsit nici inima, nici plămînul, nici ficatul, ci, țineți-vă bine!, PIPOTA! Așa că dacă mai cumpărați pipote, priviți în pungă cu atenție: s-ar putea să fie de om!