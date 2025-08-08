Să cumpărăm doar roșii de Galați

Foarte frumos gestul Consiliului Județean Galați, care a venit în sprijinul sinistraților afectați de inundațiile din ultimele zile din județul Suceava donînd suma de un milion de lei. Firesc, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mulțumit public pentru această donație: ”Îmi exprim recunoștința în fața acestui gest de solidaritate și le mulțumesc din suflet, în numele sucevenilor, președintelui CJ Galați, Costel Fotea, și gălățenilor”.

Gălățenii nu au uitat că și sucevenii le-au fost alături atunci cînd inundațiile au lovit județul lor în septembrie anul trecut. Să sperăm că Galațiul nu va trece din nou prin ce a mai trecut, pentru ca Suceava să sară iarăși în ajutorul oamenilor de acolo. De aceea, noi, sucevenii, putem să le arătăm recunoștință gălățenilor pentru donația de un milion de lei făcută, cumpărînd numai roșii de Galați și ținînd cu Oțelul.

