Morții vii, la PREȚURI IEFTINE

Discuția despre prețuri am mai purtat-o (adică am vorbit singur!) în această rubrică, în același context cu cel de azi, în care inegalabilul și inepuizabilul Victoraș Vreme de la România TV (l-am văzut din nou, în mai multe rînduri chiar, prezentînd și jurnale de noapte, în care dincolo de fracturile de limbă și de logică, ai crede că are și vreuna de umeri sau – Doamne ferește! – de coloană vertebrală, judecînd după halul în care stă pe el orice fel de sacou) ne-a vorbit din nou, pe 8 februarie, la ora 12.21, în entuziasmul național legat de boicotarea supermarket-urilor, despre faptul că ”În piață sînt MAI IEFTINE PREȚURILE”!!! Reiau ideea aia simplă, în fond, dar, evident, prea adîncă pentru neuronul defect al lui Victoraș: prețurile sînt MICI sau MARI, nicidecum IEFTINE sau SCUMPE, din moment ce nu sînt de vînzare pe nicăieri! Vă imaginați pe cineva căutînd ”prețuri ieftine” și întrebînd peste tot dacă au primit, fiindcă el nu găsește decît ”prețuri scumpe”, și și-ar cumpăra mai multe prețuri din astea ieftine, așa, ca să la aibă pentru o vreme!? Vreme d-asta obișnuită, că Victor Vreme e altceva…

Din aceeași văgăună a logicii, corelată și cu o vădită spaimă de microfon (încît te întrebi de fiecare dată cînd vezi cîte o anomalie d-astea umplînd ecranul dacă nu cumva a fost trimisă cu de-a sila la oraș și, sub amenințarea cu ceva, nu contează ce, băgată forțat și la școlile alea de jurnalism pentru ființe în curs de urbanizare), o domnișoară reporteriță ne prezintă un caz din cele excesiv mediatizate, cu doi morți, despre care ne informează, tot la RTV, sîmbătă, 8 februarie, la ora 11.23, cu o seninătate vecină cu școala ajutătoare, că ”… AU MURIT DUPĂ CE AU FOST UCIȘI”. S-o luăm ușurel, ca să nu i se zgîlțîie reporteriței neuronul ăla conservat în vidul cranian: din enunțul ăsta rezultă foarte clar că după ce au fost uciși au mai trăit o vreme, din moment ce abia apoi au murit! Rămîi mut după ce ți-ai pierdut graiul! Sau poate că întîi amuțești și abia apoi rămîi fără glas? E ca-n Caragiale: ”Din această enigmă nu puteți ieși!”. Dar din televiziuni oare cînd vor ieși toate panaramele astea?