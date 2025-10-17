MONEGAȘCII și CETĂȚENII, bașca reclama dușmănoasă

S-au îndesit într-un hal aproape inuman transmisiile din fotbalul internațional de cînd competițiile de club din Europa și-au mărit considerabil numărul de participante și implicit de meciuri, dar și odată cu comprimarea preliminariilor pentru Campionatul Mondial pe durata unui an și ceva, dacă includem și eventualele baraje pe care ne rugăm Domnului să le prindem. În acest context, comentatorii de fotbal au căpătat un aplomb colosal, care printre altele are și rolul de a-i proteja de eventualele reproșuri, scuza fiind mereu aceea cu ”focul luptei”, cu ”fazele fierbinți”, cu implicarea emoțională și alte asemenea aiureli. Prinși cu focul luptei, ăi` de comentau un meci din Spania pe Digi Sport 1, pe 4 septembrie, la ora 22:13, au văzut că plouă zdravăn și au concluzionat că ”din PUNCT DE VEDERE AL GAZONULUI, lucrurile sînt impecabile”. N-am aflat care lucruri. Și nu am aflat unde are gazonul amplasați ochii care îi conferă unghiul din care rezultă punctul său de vedere. Dar mai ales cum le-a transmis comentatorilor părerea sa despre acele (care?) lucruri. Tind să cred că deștepții de la microfon au vrut să spună că ”…deși plouă, gazonul se prezintă impecabil”. Sesizați ce greu e să exprimi normal și simplu o idee tot așa, normală și simplă?

Aceeași televiziune, dar pe canalul 2, în zi de Champions` League, a transmis de la Monte Carlo meciul dintre Monaco și Manchester City. Pardon: meciul dintre ”MONEGASCI” și ”CETĂȚENI”, fiindcă niciodată nu s-au învrednicit să le zică echipelor pe nume, ci doar după porecle. Boala asta iar a devenit contagioasă, toți ăi` care se perindă pe la microfoane vorbind despre ”COȚOFENE” (Newcastle), ”TUNARI” (Arsenal), ”SUBMARINUL GALBEN” (Villareal) și alte asemenea tîmpenii, precum ”derby-ul capitolin” ori ”aspirinele” (Bayer Leverkusen). Dar, cea mai tare chestie legată de fotbal este reclama prin care, tot pe canalele Digi Sport, Penny Market oferă nu știu ce puncte de fidelitate pe care clienții le pot distribui cluburilor de fotbal juniori ca sponsorizare. Da, și? Păi ia ascultați: ”Puteți astfel face să apară UN ALT NICOLAE STANCIU sau RADU DRĂGUȘIN”. Băi Penny Market, ce rău ți-am făcut? Cum adică încă un rînd de împiedicați ca ăștia!? Ba încă și pe banii noștri! Băi, Penny, aș da de ”n” ori mai mult decît ne dai tu pe cardul ăla, numai să fiu sigur că nu mai izvorăște vreo panaramă ca Stanciu, pricepi?